Мнение: Что случилось с Симоньян?

Прочитал, что главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» пригрозила Германии «самыми страшными ударами».

Дословно: «Шольц заявляет, что Украина вправе наносить удары не только по своей территории. Так мы тоже. Мы тоже вправе наносить удары не только по своей территории. Если мы решим наносить удары всерьез, вот эти самые страшные — наш президент сказал, не решим, но вдруг у нас не останется другого выбора, — но мы точно не будем их наносить по Киево-Печерской лавре. А в каком из немецких городов есть наши святыни, которые нам жалко? Я так вот не знаю…».

Конечно, ничего нового. Маргарита еще семь месяцев назад говорила про «третью мировую»:

Но все-равно, удивительно, что произошло с этой некогда хрупкой, симпатичной и умной девушкой? Какой я помню Маргариту по тем временам, когда мы вместе работали в «Вестях». Она была спецкором «Вестей», работала в Москве, а я жил в Минске и работал собкором «Вестей» по Беларуси, Литве и Польше….

Когда Маргарита стала персонажем, который выглядит матерой милитаристкой и отъявленной мизантропкой? Или она всегда была таким ястребом, но притворялась милой и доброй пацифисткой?

Фотография отсюда

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