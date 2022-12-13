 

“Добивайся всего сама”: принципиальные Николаев и Проскурякова не делают поблажек дочери

13.12.2022, 10:05, Разное
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В 2015 году у Николаева и Проскуряковой родилась дочь Вероника. “Ей семь лет, но она уже ходит в музыкальную школу, – похвасталась успехами наследницы Юля. – А еще ходит в подготовительный класс обычной государственной школы. И в следующем году пойдет в первый класс”.

При это Проскурякова отказалась от элитных частных учебных заведений, где обычно учатся звездные дети. “Это моя принципиальна позиция, – пояснила она. – И я, и Игорь учились в обычных школах, поэтому приняли решение отдать в такую же и дочь. К тому же от дома она близко – всего пять минут пешком”.

Но не будут ли мешать девочке звездные имена ее родителей? “Мы приучаем Веронику к тому, что она сама должна чего-то в жизни добиться, – говорит Проскурякова. – А звездный статус ее родителей не гарантирует поблажек в обучении. Это наша жизнь, а это – ее”.

Рассказала Юлия и про отношения с дочерью. “Для нее папа – больший авторитет, нежели я, потому что он играет на рояле, – улыбается Проскурякова. – И они оба занимаются музыкой. Дочь знает, какая у нас работа – видит, как мы собираемся на концерты, как общаемся с людьми, как несем им радость, тепло и любовь”.


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