Трендовые цветовые сочетания 2023: какие дуэты нового года идеально подойдут для женщин за 50

Действительно ли существуют цвета одежды, которые омолаживают? Да. Наличие вещей определенных оттенков в гардеробе позволит вам и выглядеть моложе, и также скрыть лишние килограммы. Разбираем трендовые цветовые сочетания в одежде для тех, кому за 50 лет, и вдохновляемся эффектными образами.

Предпочтительные цвета для похудения

Темная одежда однозначно стройнит, однако это не означает, что в гардеробе должны быть вещи исключительно черного цвета. Обратите внимание на насыщенные, приглушенные, глубокие оттенки фиолетового, зеленого, коричневого, серого.

Очень благородно смотрится одежда синего цвета. Этот оттенок ассоциируется с надежностью, стабильностью, доверием. Не зря синие вещи очень любят надевать монархи.

С помощью темной одежды вы можете моделировать фигуру так, как вам необходимо. Например, темный низ подойдет в случае необходимости скрыть широкие бедра. Если же у вас больше объема в верхней части тела, тогда подбирайте темную одежду для верха, чтобы визуально уменьшить объемы.

Осторожно: тотал блэк

В полностью черном наряде вы будете казаться и выше, и стройнее. Но есть один важный и существенный нюанс. Черный цвет старит, если находится очень близко к лицу. Например, надев черную водолазку, вы рискуете сделать цвет лица серым и подчеркнуть свои морщинки. Поэтому осторожно относитесь к тотал блэк лукам. Лучше всего для верха подбирать ту одежду, которая будет освежать, омолаживать, делать цвет лица более здоровым. Например, это могут быть кофточки персикового, красного цветов и т. д., то есть теплых оттенков.

Внимание на пастельные оттенки

Считается, что вещи пастельных оттенков позволяют создать романтичный лука независимо от возраста. Конечно, так оно и есть, однако когда вам за 50 лет, то как-то не совсем правильно стремиться к созданию образа хрупкой, трогательной девчушки. Гармонично — делать ставку на женственность. А это означает, что рекомендуется отдавать предпочтение не пастельным, а насыщенным оттенкам.

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Используйте оттенки пастели для того, чтобы смягчить образ. Например, можно включить в лук аксессуары в тонах пастели: бледно-голубые, молочные и т. д.

Трендовые цветовые сочетания

Есть определенные сочетания цветов, которые буду в моде весь 2023 год. Возьмите на вооружение эти стильные миксы:

белый и синий; синий и красный: зеленый и синий: черный и серый; черный и белый; розовый и красный; фиолетовый и фуксия; красный и желтый; бежевый и коричневый; зеленый и синий.

Не слишком перебарщивайте с черно-белыми сочетаниями, чтобы гардероб не получился скучным. Для создания луков в стиле кэжуал старайтесь включать одежду насыщенных ярких оттенков.

Актуальные принты

Забудьте об одежде в горизонтальную полоску. Такой тренд был актуален летом уходящего года, а в следующем году о нем точно позабудут. Лучше выбирайте принт в вертикальную полоску. Одежда с таким рисунком очень стройнит и вытягивает силуэт.

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Можете смело пополнять гардероб вещами в мелкую клетку, с растительными узорами, с абстрактными рисунками.

Будьте осторожны, включая в образ вещи с разными принтами: рискуете перегрузить лук и сделать его безвкусным. В контексте одного наряде рекомендуется использовать максимум три разных рисунка. Да и то, они должны быть в одной цветовой гамме, чтобы гармонично друг с другом сочетаться. Тогда ваши образы будут целостными и завершенными.

Одежда в зависимости от тона кожи

При выборе одежды того или иного цвета рекомендуется учитывать свой тон кожи. Если у вас очень бледная кожа, тогда вам нужно делать ставку на вещи теплых оттенков: бледно-красные, оранжевые и т. д.

Если у вас теплый тон кожи (кремовые оттенок с розовинкой), тогда подойдут холодные оттенки: синий, зеленый, фиолетовый и т. д. Если же у вас смуглая кожа, тогда вам очень подойдут теплые и насыщенные цвета.