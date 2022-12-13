Евросоюз пообещал принять в свой состав Косово в кратчайшие сроки и без учёта вето

В Брюсселе одобрили идею властей самопровозглашённого Косово о присоединении к Евросоюзу.

Источник в Еврокомиссии рассказал, что страна испытывает постоянное давление со стороны Сербии и может даже подвергнуться вооружённому нападению – учитывая такую угрозу, ЕС готов в кратчайшие сроки оформить вступление нового члена в качестве меры его поддержки.

По словам еврокомиссара по вопросам расширения на восток, ради помощи официальной Приштине решено даже проигнорировать право вето, которым наверняка воспользуются некоторые члены ЕС при голосовании.

– Строго говоря, голосования в привычном формате вообще не будет. Мы соберём тех представителей содружества, которые поддерживают инициативу, они проголосуют “за” единогласно, а остальным мы засчитаем как бы неявку на заседание, – сказал представитель ЕК. – Разумеется, потом они смогут оспорить это в суде, но даже когда спустя много лет суд признает их правоту, изменить ничего уже будет нельзя. То, что мы делаем – это экстренные меры, и мы имеем полное право так поступать.

Еврокомиссар также опроверг мнение некоторых обозревателей о том, будто Евросоюз больше не привержен принципам права и не намерен соблюдать собственные правила и регламенты.

– Опровергаю. Мы по-прежнему привержены принципам права и намерены неукоснительно соблюдать собственные правила и регламенты, – сообщил он.

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