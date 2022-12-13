 

Скончался композитор сериала “Твин Пикс” Анджело Бадаламенти

13.12.2022, 8:43, Разное
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Композитор Анджело Бадаламенти скончался в возрасте 85 лет.

Он написал музыку к сериалу “Твин Пикс” и к многим другим картинам культового режиссера Дэвида Линча.

Бадаламенти с ранних лет занимался музыкой. Написал треки более чем к 70 фильмам. Впервые с Линчем они встретились во время съемок картины “Синий бархат”.

Композитор скончался в своем доме в Линкольн-Парке, штат Нью-Джерси, США.


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