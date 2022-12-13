Американский сенатор – с каждым днём военное руководство США становится всё более слабым

Пентагон под аплодисменты Китая выдвинулся на климатическую войну, пишет Fox Business. Американский сенатор Томми Тубервиль в интервью телеканалу раскритиковал последние экологические инициативы администрации Байдена и заявил, что с каждым днём военное руководство США становится всё более слабым и «пробуждённым».

Пентагон — дай им Бог здоровья — под аплодисменты Китая выдвинулся на климатическую войну. Это печальная, но очень важная новость. Давайте поговорим об этом с сенатором Томми Тубервилем из великого штата Алабама.

Сенатор, вновь добро пожаловать на нашу программу. Я уверен, что вы видели эту редакционную статью The Wall Street Journal.

Но ведь оборонные подрядчики — это те люди, которые делают вооружения для защиты нашей страны, чтобы мы и дальше оставались сильными и номером один. А теперь они подпадут под действие этих безумных климатических ограничений. Выбросы первого и второго класса опасности. Тут речь, конечно же, идёт об углекислом газе, вырабатываемом производителями вооружений, и о виде электроэнергии, которую они используют. А некоторые из них попадут под выбросы 3 класса, тут уже речь о том, чем будут пользоваться их клиенты.

Я не слышал, чтобы у Китая были подобные ограничения. И я думал — у нас вроде есть фото, возможно, вы его пока не видите. Это новый потрясающий малозаметный бомбардировщик B-21, который, кажется, изготовлен компанией Northrop Grumman. Взгляните на фото: это невероятная вещь, которая может сбрасывать бомбы и ядерные вооружения. Он позволит нам сохранить за собой первое место.

Если, господин сенатор, эти защитники климата из администрации Байдена добьются своего, то им придётся использовать мизинчиковые батарейки для работы этой машины. Они же не разрешат использовать настоящее топливо. Давайте подумаем об этом. А что, ведь это замечательная идея?

ТОММИ ТУБЕРВИЛЬ, американский сенатор: Да, Ларри, это что-то невероятное. Вы знаете, что наше военное руководство с каждым днём становится всё более растерянным. С каждым днём они становятся более слабыми, более «пробуждёнными». Знаете, у нас в одной только Алабаме 600 оборонных подрядчиков. И им придётся выяснять, как ещё до поступления к ним комплектующих в их группе или цепочке поставок — не важно — производится подсчёт выбросов углекислого газа, а также какой объём выбросов производят их блоки кондиционирования воздуха. А затем они захотят знать, какой объём углекислого газа образуется при подрыве бомбы, выстрелах, взрывах.

Как вы думаете, Китай всё это тревожит? Абсолютно поразительно, с какими предложениями эта группа выступает изо дня в день. Мне кажется, они просто лежат ночами и думают о том, как можно навредить нашей армии, поскольку именно этим они сейчас занимаются.

Дата публикации 10 декабря 2022 года.