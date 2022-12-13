Астронавты, побывавшие на Луне, рассказывали о странных «ярких вспышках»

Последний астронавт, побывавший на Луне, Джин Сернан утверждал, что видел непонятные «яркие вспышки», которые «вращались». Это произошло в 1972 году на четвертый день присутствия астронавтов на Луне.

Сейчас НАСА собирается отправить на Луну новое поколение астронавтов, но астронавт, побывавший на естественном спутнике Земли, предупредил ученых о странных явлениях, которые он наблюдал во время своего путешествия.

Джин Сернан утверждает, что видел на Луне серию «ярких вспышек». В составе команды астронавтов, отправившихся на Луну, так же были Джек Шмитт и Рональд Эванс.

Несмотря на то, что они заметили нечто необъяснимое, НАСА все-таки собирается вернуться на Луну в рамках миссии «Артемида» в погоне за «научными открытиями» и «экономическими выгодами».

Астронавт Джек Шмитт уверен, что эти вспышки не были результатом работы двигателя космического корабля. Он сказал, что в этот момент со своей позиции видел, как работает двигатель.

Аудио-журналы полетов показали точные слова Сернана, где было слышно, как астронавт говорил: «Я не знаю. Они похожи по интенсивности и довольно регулярны по интенсивности, яркие и тусклые вспышки, которые они испускают, и они далеко друг от друга».

Джин Сернан рассказал о «яркой вспышке» и «вращающемся» объекте, который он не смог идентифицировать. Вероятно, считают эксперты, он видел часть ракеты, которая была выброшена и, возможно, в полете отражала солнечный свет.

Те, кто надеется обнаружить внеземные формы жизни, будут разочарованы, хотя все еще существует небольшая вероятность их присуствия на Луне, Марсе или другой планете.

Луна обитаема?

С древнейших времен люди считали, что Луна обитаема. Первое такое упоминание о «лунных жителях» относится еще к 1064 году. Немного позднее французский астроном Лувилль и знаменитый Галилей наблюдали на естественном спутнике Земли странные вспышки. Астрономы того времени фиксировали изменения кратеров на Луне, движения светящихся объектов по ее поверхности и какие-то странные вспышки…

Некоторые исследователи считают, что если на Луне действительно кто-то есть, то астронавтам вряд ли дадут еще раз высадиться на Луну. Кто знает, возможно, неспроста пришлось дождаться нового поколения астронавтов, которые еще не столкнулись со странностями на Луне, а то, что рассказывают бывалые, легко спишут на их желание приукрасить свое путешествие.