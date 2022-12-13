 

Отставной спецназовец рассказал, как сломал жизнь сменой пола, а теперь пытается всё исправить

13.12.2022, 6:28, Разное
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Бывший американский спецназовец Крис Бек, ставший знаменитостью десять лет назад из-за трансгендерности, заявил, что намерен вернуть себе первоначальный пол. Как пишет New York Post, Бек рассказал, что стал жертвой обмана, и это сломало ему жизнь, поэтому теперь он пытается всё исправить. Он также отметил, что начал открыто говорить о трансгендерстве ради защиты детей в нынешней политической атмосфере, когда по всей Америке открываются гендерные клиники.


AP

«Морской котик» в отставке Крис Бек стал знаменит десять лет назад, объявив, что он трансгендер. Но сейчас, пишет New York Post, он заявляет, что намерен вернуть себе первоначальный пол, и призывает американцев «проснуться» и понять, какой вред детям причиняют медицинские услуги по смене пола.

«Не верьте ни единому слову из того, что вы увидели и услышали на CNN обо мне, — рассказал Крис Бек, ранее известный под именем Кристин, блогеру Робби Старбаку в интервью, которое было опубликовано в этом месяце. — То, что произошло со мной за прошедшие десять лет, разрушило мою жизнь. Я сам разрушил свою жизнь. Я сам с собой такое сотворил, но мне помогли».

«Я беру на себя всю ответственность, — продолжил он. — Я выступал на CNN и всё такое, и именно поэтому я сейчас здесь, пытаюсь все исправить».

Бек обрёл скандальную известность в 2013 году, когда дал интервью репортёру CNN Андерсону Куперу о смене пола на женский.

«Меня использовали. Я был очень наивен, я поступил неправильно — и мною воспользовались. Меня пропагандировали. Мною воспользовались очень многие, знавшие гораздо больше меня. Они знали, что делали. А я не знал», — заявил Бек в интервью.

Он 20 лет прослужил в ВМС США, в том числе в группе развития специальных средств флота. Его 13 раз отправляли на боевые задания, и он получил более 50 наград за службу.

По словам Бека, он начал открыто говорить о трансгендерстве ради защиты детей в нынешней политической атмосфере, когда по всей Америке открываются гендерные клиники.

«По всей Америке работают тысячи гендерных клиник, — заявил он. — Как только туда приходят дети и говорят что-то типа «я девочка-сорванец с мальчишескими повадками, и мне это нравится», психолог заявляет: «Ага, ты трансгендер». И уже на следующий день девочку сажают на гормоны, причём они используют гормоны для медицинской кастрации педофилов. И эту дрянь они дают здоровой 13-летней девочке».

«Правильно ли это? — спрашивает Бек. — Вот почему я призываю Америку очнуться и прийти в себя».

Бек рассказал, что, когда он начал процедуру смены пола, понадобилась всего одна часовая встреча в комитете по делам ветеранов, после чего ему предложили гормоны.

«Я зашёл в кабинет к психологу, и вскоре вышел оттуда с письмом, где говорилось, что я трансгендер. Мне выписали гормоны. Мне выписали всякие прочие лекарства, — заявил он.
Когда я начал всё это принимать, очень многое в моём организме пошло не так, — добавил он. — Что-то оплатила комиссия по делам ветеранов. Я извиняюсь перед американским народом за то, что сделал».

Бек рассказал, что уже семь лет не принимает гормоны.

«Это многомиллиардная индустрия, сговор между психологами, хирургами, которые используют гормоны, химические препараты, последующее лечение, — продолжил он. — По всей нашей стране действуют тысячи гендерных клиник. И каждая такая гендерная клиника выгребает из наших карманов более 50 миллионов долларов».


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