Больше чем любовь: 5 примеров семейного счастья

Дикдики

Это маленькие антилопы, а еще они однолюбы. Чета дикдиков подает людям достойный пример, но его почему-то не замечают. В брачный период партнеры не расстаются 65% времени. Самец нежно относится к своей избраннице и быстро ставит на место соперников. В период беременности самка всегда окружена заботой. Потомство эти антилопы тоже воспитывают вместе. Повзрослев, детеныши идут своей дорогой, а их родители продолжают дарить друг другу любовь.

Французский щетинозуб

Другое название этого вида рыбок — французская рыба-ангел. У двух таких особей нет права на ошибку, они создают пару раз в жизни, на протяжении которой никогда друг друга не бросают — плавают вместе. Так что всем Homo sapiens они уже дают подсказку: не надо вступать в брак, если чувства под сомнением и дорожки расходятся.

Бобры

В паре бобров обычно царит матриархат, но бобер-самец вовсе не тряпка и далеко не слабак. Он знает как подобрать ключик к агрессивной крупной возлюбленной — ласкает ее передними лапками. Поэтому внутренняя богиня бобрихи становится милой и покладистой, о разводе речи не идет. В конце концов, не плотину же делить!

Австралийский короткохвостый сцинк

Импозантные рептилии с синими языками тоже дают неплохой урок семейного счастья. Самец добивается избранницу месяцами и даже не жалуется. Для него в этот период важнее отдавать любовь, а не требовать взамен. Австралийский короткохвостый цинк вылизывает свою суженную и проявляет свои сильные стороны. Если чувства взаимны, то назад дороги нет. Каждый брачный сезон, а это 2 десятка лет близость стабильная. Что касается детей, ими занимаются оба, а не кто-то один.

Лебеди

Молодоженов призывают на них равняться, но статистика разводов явно указывает на подвох. Понятие “лебединая верность” аналогично “любви до гроба”, ведь если два лебедя решают быть вместе, то уже неразлучны до конца дней своих. А живут они при нормальных условиях до 100 лет. И если возникает вопрос, что значит “и в горе, и в радости”, посмотрите на лебедей. Если любовь настоящая, то все остальное не имеет значения.