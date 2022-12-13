Мнение: О новом разводе Путина… Ну как он мог?

Уже давно как бы и не #новость, что нынешний российский президент, бывший кадровый разведчик Владимир #Путин — вовсе не Джеймс Бонд отечественного разлива, а просто человек. Вполне обычный, как мы с вами. И ничто человеческое, как и всем нам, ему, разумеется, не чуждо. Гражданка Людмила Шкребнева (ныне, кажется, уже Очеретная) соврать не даст.

С другой стороны, возраст как бы уже обязывает. Не мальчик ведь давно. И чтобы вот так… опять… «на бабе погореть»?

Но из песни слова не выкинешь…

Владимир #Путин на днях заявил, что для него абсолютно неожиданным и разочаровывающим было заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что «Минские соглашения» были подписаны с целью дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией. «Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает, — сказал он журналистам. — Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне. Да, оно, конечно, находилось на стороне Украины, поддерживало её, но мне всё-таки казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились, которые были достигнуты, в том числе и в рамках минского процесса»

Эти слова прозвучали после того, как днями ранее в интервью германской газете Die Zeit Ангела Меркель назвала заключение минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». По ее словам, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не решена, «но именно это дало Украине бесценное время». Она выразила сомнение, что в то время страны #НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объёме, в котором они делают это теперь.

Вот так развела на раз-два бывшая восточногерманская комсомолка бывшего офицера КГБ #СССР, работавшего в те годы там же, в ГДР, под прикрытием. «Обманула дурачка на четыре кулачка» ©, как в детском саду говорят. И весело хохочут при этом.

Вообще говоря, странная «наивность» косит одного за другим как позднесоветских, так и младороссийских лидеров. Михаила Горбачева «надули» с обещанием не расширять НАТО на Восток ни на дюйм. Бориса Ельцина «объегорили» с идеей партнёрства с НАТО. Владимира Путина уважаемые партнёры вообще «развели» аж дважды: сначала химерой «Единой Европы от Лиссабона до Владивостока», а затем, как выясняется, «минским процессом». Хотя…

А так ли это?

Вернёмся в далёкий 2014-й. Тогда, после успеха Майдана, свергнувшего и вынудившего бежать «пророссийского» Виктора Януковича, #Украина пришла на некоторое время в состояние смуты. Западные регионы страны возликовали, восточные угрюмо насторожились. Там более или менее стихийно вспыхнули протесты, которые, пожалуй, тоже можно назвать «пророссийскими». Они протянулись широкой дугой от Харькова до Одессы. И в этой ситуации у Москвы был очень сильный и вполне легальный ход. Не признать «переворот» в Киеве, подтвердить признание свергнутого Виктора Януковича законным президентом Украины и предоставить ему всемерную помощь для «наведения конституционного порядка». Двусторонняя нормативная база тех лет подобное, в принципе, позволяла.

Вместо этого в Крыму появились «вежливые люди», а в Ростове — политический труп бывшего украинского президента. Но успешное «воссоединение» полуострова с материковой Россией само по себе породило ряд проблем. Как правовых, так и чисто военных. #Крым было бы очень сложно защитить во всех смыслах этого слова. Сейчас очень популярна фраза, что полуостров получал всяк, кто хотел и мог до него добраться сушей. Но и тогда она была весьма актуальна.

В итоге у кого-то в Кремле родился «экспромт»: раскачать Украину изнутри, поддержать пророссийские протесты на востоке страны, а при успехе — организовать там нечто большее, чем просто митинги и демонстрации. Так возник «Игорь Стрелков», который, по его собственному признанию, «нажал спусковой крючок гражданской войны на Донбассе». Причём в апреле 2014 года это была лишь одна из многих точек напряжения на Востоке. Но самая «горячая»: захваты административных зданий начались ещё до прихода «стрелковцев» в Славянск. Ну и Киев в ответ действовал прямолинейно, в лоб, запустив механизм АТО. Пролилась кровь — и полыхнуло…

Вместе с тем, тогда Москва не была готова идти до конца. Операция на Донбассе воспринималась в лучшем случае как вспомогательная. Призванная отвлечь внимание украинских властей от Крыма. Уже 17 апреля 2014 года #Россия пошла на «Женевские соглашения» по Украине, призванные обеспечить «деэскалацию» социально-политической ситуации в стране. Именно там уже фактически зафиксированы пункты, которые в будущем станут частью «Минска-1» и «Минска-2»:

– разоружение незаконных вооружённых формирований;

– амнистия участникам протестов и тем, кто добровольно сложит оружие, за исключением виновных в тяжких преступленях;

– деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;

– осуществление всеобъемлющего, прозрачного и ответственного конституционного процесса с немедленным началом широкого национального диалога.

Дальше Россия признала законным президентом Украины избранного в мае Петра Порошенко, а Владимир Путин приветствовал его мирный план. Тем временем, протесты в регионах сошли на нет или были подавлены новой властью. И Донбасс остался единственной «горячей точкой» на украинской карте. В его поддержку Москве приходилось вкладываться всё сильнее. В итоге сначала последовала трагедия малазийского «Боинга» рейса МН-17, затем прямые военные столкновения широким фронтом и, наконец, реально серьёзные #санкции Запада против российских банков и нефтяных компаний. По нынешним меркам, они «вегетарианские», а тогда валютный рынок буквально посыпался, как и фондовый. Российская #экономика дрогнула.

На этом фоне уже Владимир Путин по дороге из Благовещенска в Улан-Батор прямо в самолёте «набросал» семь пунктов хитрого мирного плана. Из которых потом и вырос «Минск-1». А затем, поскольку вооружённый конфликт продолжился, уже и «Минск-2». Подчеркнём для полной ясности: вовсе не ЕС «навязала» Москве эти соглашения, а именно Кремль выступил их инициатором. И не из приступа миролюбия, но по причине осознания своей уязвимой позиции: российская #экономика в те годы была реально слабой и зависимой от Запада. Настолько, что даже скромные санкции вместе с падением цен на #нефть произвели ошеломляющий эффект. Курс рубля к декабрю 2014 года рухнул чуть ли не вдвое по сравнению с июлем, а в стране начался полномасштабный #кризис.

Но и дальше — именно Москва старалась всячески «впихнуть» непризнанные ДНР и ЛНР обратно в Украину. Единственное, чего она хотела — более-менее приемлемых условий. Таких, что позволили бы из Донбасса сделать «украинскую Чечню» и уже через этот рычаг влиять на украинскую политику. Между прочим, Европа это кремлёвское стремление поддерживала, вплоть до выдвижения «формулы Штайнмайера».

А тем временем, не только #Украина, но и #Россия укрепляли мощь своих вооружённых сил. Готовились?

Ну и кто в итоге подготовился лучше?

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