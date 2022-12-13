Reuters: Ряд стран Европы предприняли демарш из-за слов президента Франции Макрона о гарантиях России по безопасности

Дипломаты Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для РФ в новой европейской архитектуре безопасности, сообщили дипломатические источники Reuters.

Демарш был оформлен в письменном виде и доставлен в директорат континентальной Европы французского министерства иностранных дел, передает ТАСС.

Как сообщается, черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. В переданном документе подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, т. к. ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге – раскол и ослабление Европы.

В начале декабря Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не спешить с предоставлением гарантий России, предложив для начала предоставить гарантии безопасности Украине.

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