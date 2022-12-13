 

Reuters: Ряд стран Европы предприняли демарш из-за слов президента Франции Макрона о гарантиях России по безопасности

13.12.2022, 4:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дипломаты Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для РФ в новой европейской архитектуре безопасности, сообщили дипломатические источники Reuters.

Демарш был оформлен в письменном виде и доставлен в директорат континентальной Европы французского министерства иностранных дел, передает ТАСС.

Как сообщается, черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. В переданном документе подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, т. к. ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге – раскол и ослабление Европы.

В начале декабря Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не спешить с предоставлением гарантий России, предложив для начала предоставить гарантии безопасности Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05.22 / Рубль укрепился к доллару и евро

01.11.20 / На юге Франции произошла перестрелка

20.07.21 / Не привился — забудь об удовольствиях – идею Джонсона закрыть ночные клубы для невакцинированных встретили в штыки

05.07.21 / В Абхазии во время шторма утонул второй за сутки российский турист

02.07.20 / После запуска розничного рынка газа принцип ценообразования “Хаб плюс доставка” сохранится – Тернопольоблгаз

28.05.21 / New York Times – в США идёт расследование возможного вмешательства Украины в американские выборы

08.02.22 / ДТЭК планирует нарастить в 2022 году добычу угля до 17,5 млн т – гендиректор “ДТЭК Энерго”

14.01.22 / Верховный суд Белоруссии подтвердил штраф для Google в 560 тыс. долларов

18.01.21 / Пенс в последней речи на посту вице-президента США призвал готовиться к войне

26.09.21 / Главнокомандующий ВСУ озвучил особенность обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика