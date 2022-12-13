Прокурор южного округа штата Нью-Йорк Уильямс сообщил о задержании на Багамах основателя криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида
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Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамских островах по запросу правительства США, говорится в заявлении прокурора по южному округу штата Нью-Йорк Дэмбена Уильямса.
Прокурор сообщил, что Бэнкман-Фрид в понедельник вечером был задержан на Багамах по запросу властей США на основании засекреченного обвинительного заключения, представленного прокуратурой южного округа Нью-Йорка, передает ТАСС.
Ранее группа конгрессменов США от Республиканкой партии потребовала от главы Госдепартамента Энтони Блинкена прокомментировать финансовые отношения между Демократической партией, Украиной и обанкротившейся криптобиржей FTX. Республиканцы заподозрили, что часть средств федерального бюджета Соединенных Штатов через FTX была использована для поддержки демократов на американских выборах.
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