 

Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года

13.12.2022, 4:35, Разное
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Мир только начинает восстанавливаться после пандемии коронавируса, которая унесла много жизней и в корне перевернула все сферы повседневности людей. Но, возможно, расслабляться рано: астролог Константин Дараган говорит, что в ближайшие годы человечество может потрясти страшная эпидемия.

Дело в том, что 2020-й год считается началом большого исторического цикла, значительная часть которого должна произойти в первые 20 лет. Интересно, что начало его совпадает со временем, когда Европу охватила черная чума, унесшая жизни миллионов!

Конечно, это не говорит о том, что людей ждет та же самая беда, но Константин Дараган, ссылаясь на свои прогнозы, считает, что до 2025 года стоит ждать массовых вирусных заболеваний, которые будут очень страшными.

“Либо не поддаются лечению, либо трудно поддаются лечению, весьма заразные. Видимо, с эффектом какой-то смертности”, – описал болезни астролог в беседе с Юлией Меньшовой.

Проанализировав все знаки, специалист предположил, что такие события могут наступить в 2023-2024 годах. А возможно, не стесняясь, признает Константин Дараган, он где-то ошибся и тем самым страшным недугом на самом деле оказался коронавирус, а значит, больше никаких эпидемий переживать не придется.


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