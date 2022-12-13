Большинство французов больше не считают Рождество религиозным праздником

Большинство французов считают, что Рождество утратило религиозный смысл и стало светским праздником, пишет Le Point со ссылкой на результаты недавнего исследования. Как отмечает журнал, продолжают считать праздник католическим в основном люди правых взглядов, в то время как левые отказываются связывать его с религией. Опрос также показал, что треть французов планирует потратить в этом году на рождественские праздники меньше, чем в прошлом, пишет издание.



AP

В преддверии Рождества инфляционный кризис продолжает снижать покупательную способность французов, пишет Le Point. Как показало исследование независимого агентства Cluster 17, треть жителей страны (32%) планируют в этом году потратить на праздники меньше, чем в прошлом. В основном это касается рабочих, служащих, технических специалистов, ремесленников и самозанятых, в основном голосующих за Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона, уточняется в исследовании. Как поясняет издание, эти категории опрошенных сильнее всего пострадали от роста цен на бензин и энергоносители.

При этом 41% французов рассчитывают потратить «ту же сумму, что и в прошлом году», говорится в исследовании. Авторы опроса уточняют, что такой позиции придерживаются, по большей части, центристы, либералы или социал-демократы, относящие себя к сторонникам правящей коалиции, и наименее сильно пострадавшие от инфляции, — то есть «французы, у которых всё хорошо», с высшим образованием и достатком, менее зависимые от автомобиля и более оптимистично настроенные в отношении своего личного будущего, чем средний француз.

В то же время исследование демонстрирует новое отношение французов к Рождеству, пишет журнал. Хотя более 60% жителей страны заявляют, что «любят» Рождество, этот праздник по-прежнему имеет наибольшее значение для людей правых и крайне правых взглядов. Среди них 70% признались, что ценят Рождество. При этом люди с крайне левыми убеждениями поставили этому празднику не более трёх баллов по десятибалльной шкале своих пристрастий.

Кроме того, всего 37% французов считают Рождество «католическим праздником, который является частью французской традиции», в то время как 52% воспринимают его как «праздник, ставший светским», «который принадлежит всем». Как подчёркивают авторы исследования, эти различия также определяются политическими убеждениями опрошенных: подавляющее большинство правых связывают праздник с религиозной традицией, а основная масса левых не ассоциирует его с церковью.