Россиянин Бут назвал современный смартфон не очень знакомой вещью и решил временно использовать кнопочный телефон
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Вернувшийся из американской тюрьмы житель России Виктор Бут назвал современный смартфон не очень знакомой вещью и решил временно использовать кнопочный телефон.
Бут в интервью изданию «КП-Петербург» признался, что ему потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к современному смартфону, который для него пока «не очень знакомая вещь». По словам вызволенного из американской тюрьмы россиянина, ему предложили использовать для звонков смартфон, но он попросил дать ему кнопочный телефон, который он понимает. При этом Бут выразил уверенность, что в дальнейшем трудностей с использованием смартфона у него не возникнет, передает ТАСС.
Напомним, в прошлый четверг состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
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