 

В Печерском районе столицы Украины сгорел «пункт несокрушимости»

13.12.2022, 2:00, Новости дня
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В Печерском районе Киева сгорел «пункт несокрушимости», сообщают украинские СМИ.

В конце ноября стало известно, что один из пунктов обогрева для жителей Киева разместили в здании следственного изолятора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал местные власти за плохую организацию «пунктов несокрушимости» – мест оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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