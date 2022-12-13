В Печерском районе столицы Украины сгорел «пункт несокрушимости»

В Печерском районе Киева сгорел «пункт несокрушимости», сообщают украинские СМИ.

В конце ноября стало известно, что один из пунктов обогрева для жителей Киева разместили в здании следственного изолятора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал местные власти за плохую организацию «пунктов несокрушимости» – мест оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии.

—