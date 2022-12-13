 

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Прайс: Цена российской нефти после введения лимита снизилась

13.12.2022, 2:00, Новости дня
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Введенный странами Запада лимит уже привел к снижению цен на российскую нефть, выступил с утверждением руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам Прайса, ряд стран согласился соблюдать потолок цен на российскую нефть, лимит способствует снижению цен на российскую нефть. Он выступил с утверждением, что цена российской нефти снизилась даже раньше, чем лимит вступил в силу, передает ТАСС.

Он также заявил, что лимит был введен с целью ограничить доходы России, которые могли бы быть использованы в войне на Украине.

Напомним, в понедельник нефть подорожала на вероятности сокращения добычи в России.

В прошлую пятницу президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен недружественным странам. Он также пообещал скорый ответ на попытки стран Запада ограничить стоимость российской нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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