Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Прайс: Цена российской нефти после введения лимита снизилась

Введенный странами Запада лимит уже привел к снижению цен на российскую нефть, выступил с утверждением руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам Прайса, ряд стран согласился соблюдать потолок цен на российскую нефть, лимит способствует снижению цен на российскую нефть. Он выступил с утверждением, что цена российской нефти снизилась даже раньше, чем лимит вступил в силу, передает ТАСС.

Он также заявил, что лимит был введен с целью ограничить доходы России, которые могли бы быть использованы в войне на Украине.

Напомним, в понедельник нефть подорожала на вероятности сокращения добычи в России.

В прошлую пятницу президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен недружественным странам. Он также пообещал скорый ответ на попытки стран Запада ограничить стоимость российской нефти.

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