Мускус, перловая крупа и хорасанская пшеница: восемь источников сложных углеводов, безопасных для диеты

Многие люди считают, что углеводы вредят фигуре. Именно поэтому отказываются от потребления таких продуктов. Однако на самом деле есть простые и сложные углеводы.

Простые быстро усваиваются и резко повышают уровень глюкозы в крови. К таким продуктам относится мука высшего сорта или сахар.

Сложные углеводы богаты клетчаткой, и они медленно усваиваются. Такие продукты требуются организму для обеспечения клеток топливом и энергией. Вот несколько источников сложных углеводов, которые стоит добавить в свою диету.

Пшено

Это цельное зерно, богатое такими микроэлементами, как магний, железо, кальций и цинк.

Это продукт с низким гликемическим индексом и высоким содержанием белка. Этот продукт способствует обеспечению более длительного чувства сытости.

Овес

Это один из самых полезных цельных злаков. Он богат антиоксидантами, минералами, витаминами и клетчаткой.

Этот продукт способствует поддержанию чувства сытости на протяжении длительного времени.

Нут

Этот продукт богат белком, минералами, витаминами, а также клетчаткой.

Это способствует улучшению пищеварения, а также более длительному чувству сытости. Кроме того, нут содержит много белка и богат устойчивым крахмалом.

Перловая крупа

Этот продукт богат белком, а также клетчаткой. Это хорошая альтернатива рису и макаронам.

Перловая крупа полезна для пищеварительной системы, а также помогает снизить уровень холестерина.

Спельта

Эта пшеница содержит меньше углеводов и сахаров, чем белая мука. Кроме того, в составе этого продукта много клетчатки и белка.

Спельта богата аминокислотами, повышающими уровень серотонина, снижая уровень стресса.

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Хорасанская пшеница, или камут

Это хороший источник фолиевой кислоты, цинка, железа, ниацина.

Также в составе этого продукта много белка, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот.

Мускусная тыква

Это хороший источник сложных углеводов благодаря содержанию крахмала.

Это низкокалорийный продукт, в котором много клетчатки и витамина Е.

Чечевица

Это богатый белком и клетчаткой продукт. Чечевица низкокалорийная, снижает аппетит и дарит чувство сытости на длительное время.