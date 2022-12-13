Магазинные заправки для салатов и фитнес-батончики: привычные продукты, вредные для здоровья в долгосрочной перспективе

Знаете ли вы, что некоторые продукты, которые вы считаете не вредными или даже полезными, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе? И многие из них входят в наше ежедневное меню. А если вы сочетаете эти продукты, вы подвергаете дополнительной опасности свое здоровье.

Магазинные заправки

Вы едите здоровую пищу и салаты на обед, но, возможно, вы совершаете одну большую ошибку — смешиваете овощи с заправкой. Сахар в основном содержится в них в виде кукурузного сиропа. Однако в составе вы также найдете большое количество масла и искусственных красителей. Делайте свои собственные заправки, которые будут вкуснее и полезнее.

Консервированный томатный соус

Это скрытый источник сахара и натрия. Употребляя его ежедневно, вы будете подвергать себя увеличению веса, что может привести к ожирению, диабету, сердечным заболеваниям и кариесу. Отдавайте предпочтение свежим помидорам, из которых можно приготовить собственное томатное пюре. Используйте травы и специи и совсем немного соли.

Газированные напитки и магазинные соки

Злейшие враги диеты и вашего здоровья. Они могут ухудшить качество кожи, нарушить уровень сахара в крови, гормональный фон и, следовательно, ваше настроение. Не верьте фальшивым этикеткам, которые пытаются продать товар по любой цене.

Напитки без сахара с добавлением искусственных подсластителей и «натуральные» соки ничем не лучше. Если вы хотите получить витамины, выберите источник в виде фруктов и овощей.

Сахар

Если вы голодны, есть гораздо более здоровый способ удовлетворить тягу к сладкому, чем употребление простого сахара. Он вызывает сильное привыкание. Помимо повышения уровня глюкозы и образованию жира вы также подвержены риску сердечных заболеваний. Рекомендуется полностью отказаться от сахара — выбирайте мед или сироп цикория.

Мясное ассорти

Салями, сосиски и пр. содержат нитраты, натрий, консерванты и другие добавки. Все эти вещества повышают риск развития серьезных заболеваний, а также могут вызывать нарушения поведения и обучения у детей. Чтобы уменьшить негативное воздействие мясных продуктов, выбирайте только качественные свежие ингредиенты у местного мясника, а не в супермаркетах. В идеальном мире лучше вообще избегать их.

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Растительное масло

Оно есть на каждой кухне, и многим даже не придет в голову усомниться в его негативном влиянии на здоровье. Однако некоторые из этих масел — ГМО и могут давать нежелательные последствия для здоровья. Помимо прочего рафинированное масло также содержит свободные радикалы. Вместо них ищите здоровые альтернативы, например оливковое и рапсовое.

Жареные блюда

Все продукты, которые были обжарены в большом количестве масла, содержат опасное вещество — акриламид. Даже популярные жареные чипсы. Если вы не можете обойтись без них, приготовьте самостоятельно. Другие продукты не зажаривайте слишком сильно.

Алкоголь

Полностью удалить его из меню для многих является настоящей проблемой. К сожалению, положительного влияния на здоровье алкоголь не оказывает. Он содержит много калорий, вызывает обезвоживание организма, повреждает печень, способствует избыточному весу, а также депрессии и, что не менее важно, вредит коже.

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Молочные продукты

Хотя первой пищей, которую мы получаем после рождения, является материнское молоко, оно сильно отличается от коровьего. Согласно многим исследованиям, молочные продукты снижают усвоение других питательных веществ и вызывают многочисленные заболевания. Замените его растительными альтернативами, например миндальным или кокосовым.

Фитнес-батончики

Вы избегаете сладостей, но не можете устоять перед энергетическими батончиками? Зря, потому что большинство из них — калорийные бомбы, полные сахара в виде кукурузного сиропа, консервантов и трансжиров. Лучше скушайте горсть орехов или качественный шоколад.

Маргарин

Маркетинг в пищевой промышленности позаботился об ошибочном убеждении, что маргарин – более здоровая альтернатива сливочному маслу. Это один из самых нездоровых продуктов. Он сделан из гидрогенизированных растительных масел, поэтому еще менее натуральный, чем можно было ожидать. Это химический продукт с высоким содержанием трансжиров, поэтому с чистой совестью вернитесь к свежему сливочному маслу.