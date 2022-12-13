Mint – со следующей недели Индия начнёт использовать рупии в торговых расчётах с Россией

Как ожидают индийские экспортёры, уже на следующей неделе с Россией будут произведены первые торговые расчёты в рупиях, пишет Mint. В статье отмечается, что это событие будет иметь важное значение для облегчения международной торговли между двумя странами.



AP

Индийские экспортёры ожидают, что уже со следующей недели торговые расчёты с Россией начнут производиться в рупиях, пишет Mint. Как отмечается в статье, эта новая система будет опробована впервые с тех пор, как Резервный банк Индии запустил её несколько месяцев назад.

Всё это происходит на фоне того, как из-за продолжающегося уже 10-й месяц конфликта на Украине у находящейся под санкциями РФ растёт спрос на различные товары, такие как лекарства и автомобильные запчасти, говорится в статье.

«Ряд вопросов решён, — заявил генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай. — Экспортёры и импортёры начали обращаться в банки для открытия счетов (в рупиях. — ИноТВ). Таким образом со следующей недели по некоторым партиям товаров ожидается, что торговые расчёты с Россией будут проводиться по новой платёжной системе».

Кроме того, один индийский чиновник на условиях анонимности сообщил изданию, что для облегчения международной торговли в рупиях пяти или шести банкам было разрешено открыть специальные счета востро.

Начало торговых расчётов в рупиях — это, как отмечается в статье, важное событие на фоне увеличивающегося дефицита торгового баланса Индии в отношениях с Россией. Как поясняет издание, в то время как Москва быстро стала главным поставщиком нефти в Индию, индийский экспорт в Россию сокращается, поскольку экспортёры настороженно относятся к западным санкциям и отсутствию беспроблемного механизма платежей.