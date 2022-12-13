NPR – в США власти снова призывают носить маски в закрытых помещениях

Министерство здравоохранения США снова рекомендует ношение масок в закрытых помещениях на фоне участившихся случаев заболеваемости коронавирусом, гриппом и респираторно-синцитиальным вирусом в праздничный сезон, пишет NPR. По официальным данным, более 9% округов Соединённых Штатов подвержены высокому риску заражения. Как сообщается, если число случаев заражений продолжит расти, то будет вновь введён режим обязательного ношения масок.



AP

Чиновники здравоохранения США вновь рекомендуют носить маски в закрытых помещениях в связи с высоким уровнем риска заболеваемости ковидом, гриппом и респираторно-синцитиальным вирусом в праздничный сезон. За последние несколько недель всплеск заболеваемости миллионов американцев вызвал переполнение отделений неотложной помощи и даже нехватку лекарств от простуды, пишет NPR.

Директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски на прошлой неделе отметила, что одновременное сочетание вирусов создаёт нагрузку на системы здравоохранения по всей стране. По её словам, в последнее время отмечается рост уровней «высокого» заражения по всей стране, и поэтому федеральное агентство рекомендует снова носить маски в помещениях. По официальным данным, более 9% округов Соединённых Штатов подвержены высокому риску заражения. Ношение масок для лица не рекомендуется детям до двух лет, пишет NPR.

Почти в каждом штате есть по крайней мере один округ, где уровень риска заболеваемости коронавирусом оценивается как «высокий» или «средний». Гавайи, Мэн, Нью-Гэмпшир и округ Колумбия — единственные юрисдикции США, где во всех округах наблюдается низкий уровень. В штате Вашингтон 12 окружных медицинских работников и 25 руководителей больниц выпустили в пятницу новое руководство, в котором просят жителей носить маски в помещении. Управление здравоохранения штата Орегон также рекомендовало жителям закрывать лица в многолюдных помещениях, особенно в целях защиты детей и людей преклонного возраста, отмечает издание.

По словам эпидемиолога Дина Сайдлингера, сочетание роста заболеваемости гриппом, РСВ и коронавирусом приводит к тому, что в больницах штата Орегона не хватает коек в отделениях интенсивной терапии, чего «никогда не случалось в самые мрачные дни пандемии коронавируса». На прошлой неделе уровень риска заболеваемости в округе Лос-Анджелес был повышен на «высокий», где директор Департамента общественного здравоохранения доктор Барбара Феррер призвала жителей носить маски в помещении, добавив, что обязательное использование масок может быть введено, если число случаев заражений и госпитализаций продолжит расти. В пятницу комиссар здравоохранения Нью-Йорка доктор Эшвин Васан посоветовал ньюйоркцам носить защитные маски в магазинах, общественном транспорте, школах, детских учреждениях и других общественных местах, особенно когда они переполнены, резюмирует NPR.