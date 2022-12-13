Готовим максимально выигрышный наряд к новогодней ночи: как выбрать цвет платья по тону кожи

Многие люди выбирают для себя определенные цвета в одежде только лишь по причине того, что они и нравятся и мало кто обращает внимание на то, чтобы оттенок наряда идеально сочетался с тоном кожи. Однако, если цвет вам не подходит, но при этом он нравится, то можно использовать его в качестве акцента, а не для всего наряда с ног до головы.

Вот несколько советов относительно того, как правильно подобрать цвет платья на новогоднюю ночь в соответствии со своим тоном кожи.

Подготовка к тестированию

Изначально нужно определить свой истинный цвет кожных покровов. Однако стоит помнить о том, что тон кожных покровов может меняться под воздействием солнечных лучей, приема лекарственных средств, а также некоторых заболеваний, например, таких как розацеа.

Также нужно смыть все косметические средства. Как только вымыли лицо, нужно подождать 15-30 минут, прежде чем уйдет покраснение и кожные покровы восстановятся.

Для определения тона кожи нужно обязательно использовать естественное освещение, так как искусственный свет может изменять полутона.

Проведение тестирования

Чтобы определить тон своей кожи, нужно поднести к лицу белый лист бумаги. Сравнить то, как выглядят кожные покровы на фоне бумаги.

Если они выглядят желтоватыми или зеленоватыми, то это значит, что тон кожи теплый. Если же розовой или голубоватой, то холодный. Если кожа выглядит сероватой или пепельной, то это значит, что тон кожных покровов нейтральный.

Затем перевернуть руку ладонью вверх и посмотреть на вены на запястье. Если вены синие или фиолетовые, то кожа имеет холодный подтон. Если зеленые, то подтон теплый.

Какие цвета подойдут для теплого тона?

Лучшими оттенками станут природные цвета. Хорошим вариантом являются красный, коралловый, персиковый, золотой, янтарный, желтый.

Также можно выбрать для себя одежду фиолетово-красного, оливкового цвета. Нейтральные тона, которые отлично подойдут включают в себя капучино, серый, кремовый.

Стоит избегать холодных цветов, в частности, таких как драгоценные оттенки сапфира или аметиста, ледяной блюз. Эти тона могут сделать кожные покровы визуально серыми.

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Какие цвета подходят для холодных оттенков?

Отличными решением станут такие цвета как изумрудные, яркие голубые, глубокие пурпурные. Также хорошо подойдут морозные оттенки лавандового, розового или льдисто-голубого.

Что касается теплых тонов, то можно выбрать яркий розово-красный, рубиновый, бледно-желтый.

Из нейтральных цветов хорошо подойдет холодный серый, темно-синий, яркий белый.

Нужно стараться избегать томатно-красного, оранжевого и яркого желтого. Они совершенно не сочетаются с холодным подтоном кожи.

Какие цвета подойдут для нейтрального тона кожи?

Можно выбирать совершенно любые оттенки, которые только есть на цветовом круге. Однако, лучшим решением станут мягкие и приглушенные тона.

Хорошо смотрится пыльно-розовый, желтый, нефритово-зеленый, синий цвет лагуны. В качестве нейтральных тонов можно выбирать серый, кофейный и черный.

Слишком насыщенные цвета, в частности, такие как пурпурный и электрический синий могут слишком сильно перегружать кожу. Однако, не стоит бояться выбирать яркий красный. Он станет просто идеальным решением. Можно будет выглядеть потрясающе.

Универсальные цвета

Есть несколько тонов, которые смотрятся просто потрясающе на коже совершенно любого оттенка, так как они обеспечивают идеальный баланс теплых и холодных тонов.

Чистый белый хорошо гармонирует с кожей любого человека. Легкий розовый румянец отлично освещает любой тон кожных покровов, а такде подчеркивает естественное сияние лица.

Лиловый в сочетании с синим и зеленым можно носить в совершенно любое время года. Если хочется чего-то темного, то стоит попробовать баклажаново-фиолетовый, который действует как нейтральный.