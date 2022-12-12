N-TV – ЕС обеспокоен сближением Турции с Россией и возможными брешами в западных санкциях

Европа, как и США, крайне озабочена сближением Турции с Россией, отмечает немецкий телеканал N-TV. По словам Жозепа Борреля, углубление экономических отношений между Москвой и Анкарой вызывает большое беспокойство в ЕС: уже на протяжении ряда месяцев там высказываются подозрения о том, что Турция способствует появлению брешей в западных антироссийских санкциях.



AP

Европейский cоюз призывает Турцию изменить свою торговую политику в отношении РФ и выполнять условия западных санкций в связи с военной спецоперацией на Украине, отмечает немецкий телеканал N-TV.

Развитие углублённых экономических отношений между Турцией и Россией стало «поводом для большой озабоченности» Европы, говорится в письме верховного представителя ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозепа Борреля Европарламенту, которое было процитировано газетами медиагруппы Funke. Также у Евросоюза вызывает беспокойство продолжающаяся политика Турции по «неприсоединению к ограничительным мерам ЕС против России», в то время как от страны в статусе кандидата на вступление в ЕС ожидается в точности противоположное поведение.

Как пишет N-TV, Боррель отметил, что ЕС и Турция образуют таможенный союз и, таким образом, обеспечивают свободное перемещение товаров, в том числе товаров двойного назначения — то есть тех, которые могут быть использованы в гражданских и военных целях. Важно, чтобы Турция не предлагала РФ никаких обходных решений в свете западных санкций, предупредил Боррель.

В ЕС и США уже несколько месяцев присутствуют подозрения, что Турция способствует появлению брешей в режиме западных санкций. С начала военной спецоперации РФ на Украине Турция значительно увеличила экспорт в Россию, а также всё чаще покупает российскую нефть. В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились о более тесном сотрудничестве. По всей видимости, компании с Запада также намеренно использовали Турцию в качестве лазейки, чтобы продолжать продавать свою продукцию в Россию, сообщают немецкие СМИ. Поэтому правительство США уже пригрозило Турции вторичными санкциями.

Эрдоган хочет поговорить и с Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечает N-TV. Его цель — «укрепить» коридор для грузовых судов в Чёрном море, созданный благодаря зерновому соглашению, объявил Эрдоган.

При посредничестве Турции и Организации Объединённых Наций РФ и Украина заключили в июле соглашение об экспорте украинского зерна через коридор в Чёрном море, напоминает немецкий телеканал. Соглашение положило конец многомесячной блокаде экспорта украинского зерна в результате спецоперации РФ на Украине. Суда, направляющиеся в украинские порты или из них, инспектируются в совместном центре контроля в Стамбуле — группами представителей Украины, России, Турции и ООН.