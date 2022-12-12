Избегаем горчичного и оливкового: какие цвета одежды очень гармонично сочетаются с седыми волосами

Седые волосы являются самым настоящим трендом и выбором многих женщин, независимо от того, окрашивали они свои пряди ранее или же смирились со своей сединой. Чтобы выглядеть еще более привлекательно, очень важно правильно подобрать наряд. Вот несколько советов по выбору цветов одежды для женщин с седыми волосами.

Ярко-красный

Если не боитесь выглядеть эффектно и красочно, то стоит выбирать для себя яркий красный цвет наряда. Этот цвет настолько сильный, что дает ощущение того, что вы можете покорить мир.

Красная одежда делает седые волосы визуально более яркими. Чтобы еще больше подчеркнуть создаваемый образ, стоит выбирать ярко-красную помаду.

Синий

Сапфирово-синий просто идеально смотрится с белыми или седыми волосами. Также хорошим выбором может стать яркий голубой.

Если хочется чего-то более нежного, то отличным решением станут пастельные голубые тона. Они помогут сделать образ более ярким и притягательным.

Белый

Чтобы выглядеть элегантно, стоит выбрать для себя наряд, выполненный в белом цвете. Этот нейтральный оттенок поможет подчеркнуть волосы, независимо от их тона. Хорошо смотрится черно-белое сочетание, так как оно помогает сделать образ фантастическим.

Стоит отдавать предпочтение чистому белому цвету, а не оттенкам слоновой кости или кремовым тонам. Дело в том, что кремовые тона сделают волосы визуально немного желтоватыми. Это выглядит не очень красиво.

Сине-зеленый или серо-зеленый

Эти цвета хорошо сочетаются с серебристыми прядям, а также с тонами соль и перец. Холодные оттенки помогают освежить внешность и сделать ее просто сияющей.

Сине-зеленый и серо-зеленый помогают осветлить цвет лица и борятся с его тусклостью.

Чтобы добавить образу нотку драматизма, стоит выбирать ягодную помаду или румяна.

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Фиолетовый

Женщинам с седыми волосами стоит избегать пастельных тонов, так как они сделают лицо более тусклым, а волосы серыми и безжизненными.

Однако, если нравятся пастельные тона, то не стоит полностью исключать их из своего гардероба. Самое главное правильно подобрать подходящий оттенок, который отлично сочетается с тоном кожи и цветом волос.

Фиолетовый и лавандовый отлично подходят женщинам с седыми прядями. Это мягкие, женственные и очень красивые цвета. Кроме того, фиолетовые и лавандовые оттенки согревают кожу.

Розовый

Если нравится розовый цвет, то можно смело добавлять его в свой гардероб. Однако, важно правильно подобрать оттенок.

Лучше всего выбирать электрический яркий цвет или же более холодный и приглушенный. Многое зависит от тона лица и собственных предпочтений.

Отличным решением станет розовое золото. Теплый подтон помогает освежить лицо и несколько обогатить тон кожных покровов.

Черный

В гардеробе каждой женщины обязательно найдется что-то черное и это не без причины. Этот классический цвет прекрасно контрастирует с седыми волосами. Серебристые пряди выглядят более яркими.

Чтобы выглядеть еще более привлекательно, то стоит подчеркнуть щеки при помощи румян.

Каких цветов стоит избегать?

Женщинам с седыми волосами важно избегать оливково-зеленого, верблюжьего, горчичного, ржавого.

Это сделает оттенок лица желтым. Вместо этого стоит использовать мятный, розово-красный, лавандовый.