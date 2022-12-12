Балетки, сапоги выше колена и ботильоны: 15 пар обуви, которые незаменимы в гардеробе каждой женщины (и почему)

Без обуви мы жить не можем. Но мало просто иметь варианты для защиты стоп, важно вписывать ее в наш повседневный образ. Для этого в гардеробе должно быть несколько различных моделей. Мода на обувь меняется каждый сезон, но классика, как и в одежде, бессмертна. Вот что обязательно должно быть в обувной коллекции каждой женщины.

Армейские ботинки

Армейские ботинки называют грубой версией ботильонов. Они универсальны, имеют хорошую колодку, идеально подходят для самых трудных дорог и погодных условий. У многих ботинки ассоциируются с культурой готов, мрачными образами, но на самом деле эти ботинки сочетаются с любым видом одежды. Если, например, вы хотите “утяжелить” платье в цветочек или придать стильное обрамление обыденным джинсам, это без проблем сделают армейские ботинки.

Резиновые сапоги

Если вы живете во влажном климате, резиновая обувь просто незаменима. Еще несколько лет назад резиновые сапоги были унылого черного или цвета хаки, который убивал всякое желание надевать их на улицу. Но теперь производители делают все, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя яркими обновками. Резиновые сапоги бывают не только осенне-весенние, но и зимние, с меховой подкладкой. Для большего утепления надевайте носки и гуляйте в самую сильную непогоду.

Балетки

Несколько сезонов подряд балетки находились в тени, потому что дизайнеры незаслуженно списали их со счетов. Но они пережили забвение и вернулись с новыми силами, прочно и надолго обосновавшись в наших гардеробах. Дизайнеры хорошо поработали над модернизацией базовой модели, в том числе и с точки зрения ортопедии, и теперь мы с удовольствием выбираем самый удобный вариант. Модные законы расширились, и теперь не возбраняется носить балетки, скажем, с носками, которые делают образ более легким, женственным. Главное, при покупке обращайте внимание на амортизацию.

Тапки

Ничто так не ассоциируется с винтажным гламуром, как шелковый пеньюар и меховые тапки на каблуках или без. Следующий, 2023 год уже объявлен годом ультраженственным, фантазийным, а значит, самое время прикупить в свою коллекцию что-нибудь удобное. Выбирайте легкие, кокетливые оттенки вроде пыльной розы или спелой сливы, молочные и цвета лосося. Тапки, отороченные мехом, станут отличным подарком к празднику подружкам.

Модные сандалии

Босоножки незаменимы в теплое время года, когда хочется немного принарядиться, снять надоевшие кроссовки и побыть кокеткой. Босоножки имеют удобную колодку, поэтому в них можно гулять целый день не только по офису, но и по парку с друзьями или любимым. Отдавайте предпочтение вариантам с блестками, ремешками, кожаными вставками и даже на каблуке. Нравятся сандалии-гладиаторы? Замечательно. Дайте две пары! Пусть они будут украшены стразами, мехом или аппликацией. Только цвет выбирайте нейтральный: черный, белый, коричневый, бежевый, хаки.

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Походные ботинки

Если в вашей жизни существует активный отдых, значит, обувь подобного типа имеется в вашем гардеробе. Если вы домоседка и не имеете ничего брутальнее кроссовок, учтите, что однажды может поступить приглашение отдохнуть на свежем воздухе, съездить за город, отправиться к горной реке. А у вас и обувь подходящая наготове. Ботинки никогда не выйдут из моды и будут тихо лежать в шкафу до востребования.

Обувь для душа

К сожалению, городская жизнь довольно часто предполагает совместное использование ванных комнат с другими людьми, которые могут представлять касту, скажем, спортсменов, которые часто из-за неудобной обуви имеют проблемы со здоровьем кожи стоп. Поэтому пара водонепроницаемых тапочек, шлепок обязательно должна быть у вас под рукой, чтобы избежать ненужных проблем. Они продаются в любом гипермаркете и стоят не больше тысячи рублей, а пользу принесут колоссальную. Не рискуйте собственным здоровьем и находясь на общественном пляже, где опасностей таится еще больше. Кроме того, обувь защитит вас от острых камней и стекол в воде, которые не всегда заметны.

Кеды

Трудно не согласиться с тем, что кеды стали практически продолжением нашей ноги, без них, как говорится, никуда. Кеды мы носим с чем угодно: с платьями и джинсами, деловыми костюмами и купальниками на пляже. Главное – выбрать кеды правильные с точки зрения ортопедической. Не гонитесь за дешевизной, такие кеды обычно изготовлены кустарным способом и не имеют ничего общего со здоровой стопой. Кеды должны равномерно распределять ваш вес, иметь хорошую амортизацию и качественные материалы, чтобы кожа дышала.

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Слайды

Слайды похожи на обувь для купания, но имеют более широкую сферу применения. Они отлично подходят для экспериментов с образами, особенно если вы выбрать модели с необычным рисунком.

Ботильоны

Селебрити очень любят ботильоны, поскольку такая обувь удлиняет ноги, делает их стройными, походку – грациозной, осанку – ровной. Ботильоны вошли в моду в нулевых и до сих пор не желают сдавать позиций. Сегодня уже невозможно представить наши образы без них. Даже если вы собирались на скорую руку, надевайте ботильоны, добавляйте красную помаду и будьте богиней. Ботильоны, как и кроссовки, идеально сочетаются с любой одеждой, будь то строгая офисная юбка или джинсовый комбинезон.

Обувь на каблуках

К каблукам невозможно оставаться равнодушным, мы и любим, и ненавидим их одновременно. В социальных сетях существуют целые сообщества людей, которые либо обожают, либо выступают против каблуков. Но, к сожалению, альтернативы каблукам пока нет, хотя производители обуви и стилисты активно ее ищут. Если вы заметили, на подиумах каждый сезон появляется обувь оригинальной формы. Ищем, ищем… Конечно, шпильки очень ненадежны, могут сломаться посреди дороги, попав в выбоину, может отлететь набойка и бог знает что еще. Но во многих случаях обувь на каблуках оправдывает свое предназначение. И она в гардеробе должна быть.

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Высокие сапоги

Высокие сапоги так же эффектны и эффективны, как ботильоны и армейские ботинки, только выглядят более утонченно и немного дерзко. Вы можете выбрать очень модные облегающие черные сапоги-чулки, но лучше всего ориентироваться на погоду за окном. Тепло имеет решающее значение, и если вы живете в холодном климате, то выбирайте сапоги с меховой подкладкой. Сапоги – это более празднично и элегантно.

Лоферы

Если вы планируете отдыхать в санатории или на даче, вам не обойтись без этой обуви. В ней вы будете испытывать величайший комфорт и наслаждаться моментом, проведенным с друзьями, а не дискомфортом. Лоферы хорошо сочетаются с широкими брюками, шортами, халатом. Но и в бытовой социальной жизни они необходимы. Поверьте, за целый рабочий день ваши ноги не будут испытывать усталости в этой чудо-обуви.

Обувь, устойчивая к скольжению

Если ваша работа связана с активным передвижением, у вас обязательно должна быть обувь устойчивая, которая не скользит по мраморному или бетонному полу. Даже занятия в спортзале должны быть основаны на технике безопасности: ноги должны крепко упираться в пол. Любое неловкое движение способно нанести вред хрупким сухожилиями и связкам.

Кроссовки

У вас также должна быть обувь для ходьбы. И не старые потрепанные сандалии, найденные в багажнике машины, а хорошая обувь с поддержкой свода стопы и плотным обхватом щиколотки, из качественных материалов, не слишком тяжелых, дышащих. Кроссовки должны смягчать удары при ходьбе, иметь хорошую амортизацию.