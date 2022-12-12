Мнение: Русских просто нет



Снос бюста Пушкина в Ужгороде

По Украине в связи с СВО прокатилась волна своеобразных антипушкинских погромов – памятники Пушкину сбрасывали с пьедесталов. На эту тему есть даже, как я с удивлением узнал, отдельная статья в Википедии – «Снос памятников Александру Пушкину на Украине, также известный как Пушкинопад». Там это называется «частью процесса дерусификации Украины, начавшегося в связи со вторжением России на Украину в 2022 году».

Ну и дальше идет перечисление – снесли памятник Пушкину в Тернополе, в Мукачеве, Конотопе, в Виннице демонтировали памятную доску поэту, и т.д. Масштабное явление. Но что интересно – в России это не вызвало никакого особого резонанса – ни в СМИ, ни уж тем более в народных массах. Даже не помню, показывали ли эти сносы памятников Пушкину по телевизору. Эти события почти не обсуждались в российских соцсетях. Довольно значительный контраст с тем, как в России реагировали на «Ленинопад», случившийся несколькими годами ранее. Вот то событие россиян реально задело – были не только публикации в прокремлевских СМИ, но и поток возмущенных постов, комментариев в соцсетях, и об этом «неуважении» со стороны украинцев идут возмущения и по сей день.

Почему такая разница в России между отношением к Пушкину и отношением к Ленину?

Объяснений можно придумать массу, но верно, скорее всего, самое простое: в России никто особо не отреагировал на «пушкинопад», поскольку… в России на Пушкина в основном наплевать. Только и всего.

И вообще, вся кампания по разоблачению «русской культуры», развернувшаяся не только на Украине, по и прокатившаяся по почти всем странам Запада, была встречена в самой РФ, можно сказать, «с великолепным безразличием». Здесь она просто никого не волнует. «Разоблачают» того же Пушкина, Льва Толстого, не хотят исполнять Чайковского или Мусоргского на лучших мировых сценах? Ну и что?

Можно было бы считать это свидетельством того, как прекрасно Россия «держит удар», но опять-таки – есть объяснение еще проще: скорее всего, дело в том, что в самой РФ на эту самую великую русскую культуру… наплевать. Как в «элитах», так и – тем более – в широких народных массах. Тот же Лев Толстой, Пушкин, Чайковский – кто это? Как они участвуют в пресловутой «русской жизни»? Очевидно одно – весь удар по ВРК (великой русской культуре) пришелся в «молоко» – русские даже не почесались.

И дело, похоже, в самом понятии «русский». Окончательным «моментом истины» лично для меня стали действия российской армии на так называемых «освобожденных» территориях Украины. Чем занялись самым первым делом россияне, захватив с боями украинские города и поселки? Как ни удивительно и даже шокирующе это ни звучит – они начали с восстановления памятников Ленину. Буквально – их находят на каких-то свалках, если у памятника отвалилась голова или рука – заботливо присобачивают на место, и – возвращают на пьедестал. И создается стойкое впечатление, что это как раз не столько исполнение указаний, сколько инициативы «снизу», движение, так сказать, «народной души».

Как же так получается – «лениных» при первой возможности восстанавливают, городам и улицам так же с упорством возвращают советские наименования (тот же Бахмут упорно называют «Артемовск»), а на Пушкина – наплевать? Ответ прост, как правда: никаких «русских» в России давно нет. Есть советские.

Если принять эту истину – всё становится на свои места. Особенно если вспомнить пикантные детали – например, что «пушкинопад» первыми начали… у нас в России, когда на Украине еще всё было тихо-спокойно. В 1993 году в Москве, столице нашей Родины, убрали Пушкинскую улицу. А заодно и Чеховскую. Разом стерли с карты двух величайших писателей России. И драматурга Островского, и Алексея Толстого – «красного графа»… А вообще самой первой жертвой переименований, как я хорошо помню по юношеским годам, пал Михаил Юрьевич Лермонтов – у него отобрали станцию метро (теперь она «Красные ворота»).

Дело, похоже, всего лишь в том, что в России всегда было «два народа»: просвещенная и сравнительно ничтожная в численном отношении часть (которая, собственно, и создавала то, что впоследствии стало проходить под грифом «великая русская культура») – назовем ее «русскими»; и безбрежное море крестьянской, почти не образованной и даже вовсе неграмотной массы. В период 1917 – 30е-40е годы прошлого века те, которых и называли «русскими», были частью уничтожены, части рассеяны по огромному пространству Земли, частью ассимилированы с той же крестьянской массой, которая и взяла власть в стране.

То есть остались только советские. Соответственно, и история нынешнего населения РФ начинается лишь в 1917 году – она довольно короткая. Коммунистические вожди в СССР одной из своих главных целей ставили «создать новую историческую общность – советский народ», жизнь, можно сказать, клали на это – но так и не поняли, что ломятся в открытую дверь. Эта общность – советский народ – он только и остался, правда, в основном на территории РСФСР, впоследствии названный РФ.

И поэтому данной, сравнительно молодой общности, образованной из прежней крестьянской массы, безразличны какие-то поэты и композиторы из чуждой им страны – России. Давно ведь замечено, что единственное, что может по-настоящему взволновать советский народ – это покушения на памятники и захоронения Великой Отечественной, а также – на памятники отцу-основателю Советского государства Ленину. Есть у советских и еще одна сакральная фигура – Сталин, память о котором он бережно несет сквозь годы и десятилетия. Есть и Самое Сакральное – это, естественно, Мавзолей возле Кремля, который ассоциируется у населения не с какой-то там «русской историей», а опять же – с Лениным-Сталиным.

Заметим, что большая часть памятников Ленину, как и улицы-проспекты Ленина, бережно сохранены в подавляющей части городов и поселков РФ. Как и вся прочая советская топонимика, вплоть до курьезов типа города Кирова и Кировской области. Сохранность советской символики объясняется обычно заботой об «экономии денег», что само по себе странно – ведь, скажем, восстанавливать те же памятники Ленину на Украине – это тоже затраты, но по поводу их бессмысленности не возразила ни одна живая душа. Ответ простой – дело не в деньгах. Просто советский народ бережет свою символику и свои сакральные фамилии.

Спасибо, конечно, так называемой СВО – она вскрыла все карты и, в частности, разоблачила замшелый миф о каких-то русских, которые воюют якобы за «русский мир». Это всё – псевдонимы, всё проще. Советские яростно воюют за воссоздание своих Советов, своей крестьянской «Страны Лимонии». Главный святой у них – Ленин, главный образец – Сталин, священная война – ВОВ, их история началась в 1917 году. И всех пушкиных-толстых-достоевских они выкинули на свалку значительно раньше нынешнего Запада – еще в 20е годы прошлого века. Запад, как всегда, запаздывает.

Вы спросите недоуменно – а где же русские? А русских нет. Вымерли еще в прошлом веке.