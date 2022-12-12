Welt – немцам надо экономить больше газа сейчас, чтобы не замёрзнуть зимой

Федеральное сетевое агентство Германии призывает немцев старательнее экономить газ: несмотря на не очень холодную погоду, население страны пока сэкономило 13% из 20%, которые необходимы. Как отмечает немецкая газета Die Welt, несмотря на высокий уровень заполненности газовых хранилищ, холодная зима или недостаточные поставки сжиженного газа могут привести к его дефициту. Поэтому ряд политиков призывают Шольца отказаться от самовосхваления и успокоительных речей и честно разъяснить немцам все риски ситуации.



AP

Федеральное сетевое агентство призвало жителей Германии экономить газ активнее, чем они это делают на данный момент, пишет немецкая газета Die Welt. «В настоящее время общая экономия составляет всего 13%», — сказал глава агентства Клаус Мюллер.

При этом по подсчётам Федерального сетевого агентства необходимо сэкономить не менее 20%. Если нынешняя низкая экономия останется отклонением от нормы, пока это может не волновать немцев. Тем не менее в ближайшие несколько дней сохранится холодная погода. «Поэтому важно, чтобы мы не ослабляли усилий по экономии средств и сохраняли их в течение всей зимы», — предупредил Мюллер.

Сейчас газовые хранилища в стране заполнены лучше, чем когда-либо, их уровень заполненности составляет 95%. Кроме того, по его словам, Германия уже подготовлена гораздо лучше, чем летом. «Сейчас мы получаем газ из разных источников, скоро у нас будет три терминала для сжиженного газа, из Норвегии и Голландии, мы получаем хорошее снабжение через Бельгию, а также через Францию», — считает Мюллер. В то же время затяжное похолодание, по его словам, несёт с собой риски. «При температуре минус десять градусов расход газа существенно возрастает», — подчеркнул он.

По словам заместителя лидера ХДС Андреаса Юнга, опасность нехватки газа «не исключена, несмотря на полные хранилища». Факторами риска, по его словам, являются холодная зима, слишком малое количество поставок сжиженного газа и слишком высокое потребление. «Мороз… ещё не ударил сильно», — заявил в интервью немецким СМИ представитель парламентской группы ХДС/ХСС по энергетической политике. Несмотря на это, на прошлой неделе цель по экономии была явно провалена.

«Это должно стать тревожным сигналом для федерального правительства. Необходимо принять меры в краткосрочной перспективе и повысить осведомлённость населения», — подчеркнул Юнг. Как пишет немецкая газета Die Welt, он призывает канцлера обратиться к населению и мотивировать граждан экономить больше энергии.

«Сейчас необходимо очень чёткое сообщение от федерального правительства: каждый вклад в экономию энергии имеет значение! — считает Юнг. — Шольцианское самовосхваление якобы уже обеспеченных поставок убаюкивает нас ложным чувством безопасности: мы ожидаем, что Олаф Шольц будет говорить прямо, а не продолжать в том же духе».