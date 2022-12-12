 

“Все – обман”: звезда “Голоса” об изнанке шоу и настоящих причинах бегства Лорак из России

12.12.2022, 21:37, Разное
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Со стороны кажется, что наставники денно и нощно заботятся об участниках своих команд, занимаются с ними. “Это все – обман, – заверила Саша Круглова. – Лорак пришла на одну репетицию, сказала, что надо поправить. Занимались же с нами педагоги по вокалу, с которыми она сама работает на телевизионных проектах. Потом я видела ее еще раз, когда предстояло петь с партнером. Это за несколько месяцев шоу”.

“Каролина сложно сама пробивалась на сцену, она знает, как тяжело начинать, поэтому на “Голосе” мне с ней было довольно комфортно, – вспоминает Круглова. – После проекта мы встречались на юбилее Филиппа, еще на каких-то мероприятиях, но больше не общались. У меня есть ее телефон, полученный не лично, а через общих друзей, но мы никогда не созванивались”.

Сегодня Ани Лорак практически не появляется на сцене и на экране. “У нее появились личные жизненные обстоятельства, которые заставили ее покинуть Россию на какое-то время, – считает Круглова. – К тому же начались нападки на ее семью, и она из-за этого очень переживает – у нее на Украине остался брат, была там и мама – не знаю, переехала ли она теперь. Поэтому Каролина не может открыто высказать свою позицию и отношение к происходящему. Хотя, мне кажется, что она больше на нашей стороне. Насколько я знаю, она несколько месяцев провела в Испании. И сегодня живет на две страны – улетает и прилетает”.


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