 

«Мозг нации должен нормально питаться»: доктор Мясников объяснил, почему спецмагазины с «санкционкой» для чиновников – это нормально

12.12.2022, 21:33, Разное
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Доктор Мясников объяснил, почему спецмагазины с санкционными продуктами для чиновников и депутатов – это нормальная и даже необходимая мера. По его словам, представители власти во все времена и во всех странах качественно питались, чтобы сохранять твёрдость и взвешенность в своих решениях.

Мясников заметил, что голод – не лучший советник, а потребление плохой еды можно приравнять к голоданию.

«Власть – это мозг всей страны, всей нации, её центральный орган, от которого зависит всё. И конечно же, он должен нормально питаться, это не должно ни обсуждаться, ни тем более осуждаться», – пояснил эксперт.

По словам Мясникова, недовольным следует обратиться к истории – всю историю Советского Союза номенклатура получала импортные продукты в сети спецраспределителей, причём к 1985 году таких особых магазинов насчитывалось свыше 22 тысяч. Это помогало партийным чиновникам принимать разумные решения и вести страну к процветанию.

Есть подобные магазины, по его словам, и на Западе, но никаких подробностей он не привёл, ограничившись только репликой о том, что «в Америке и Европе все об этом все знают и никто не возмущается».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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