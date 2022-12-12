Мнение: О мёрзнущей Европе… План Путина работает?

Зима ещё только началась, а европейские политики уже рапортуют: 27 стран Евросоюза с населением 450 млн человек сумели сократить потребление газа на четверть и переживут отопительный сезон без проблем. «Этой зимой мы в безопасности», – заявила на минувшей неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Выходит «План Путина» заморозить Европу полностью провалился?

Но был ли он вообще?

На Би-Би-Си вышел детальный разбор, почему «Генерал Мороз» в этот раз не помог России. Главный вывод – потому, что он просто не пришёл, а «Газпром» продолжал добросовестно выполнять все долгосрочные контракты на поставку газа в #ЕС. Усилия самой Европы тут сыграли минимальную роль, притом что дорого обошлись европейским налогоплательщикам.

«Европа экономит свет и тепло, приглушает печи заводов и крематориев, выключает подсветку улиц и витрин. Всё ради того, чтобы выстоять в газовой войне, которую Кремль развязал против ЕС», – пишет Би-Би-Си. И тут же отмечает. Российский газ не попал под европейские санкции, в отличие от нефти и угля. Тем не менее, «Газпром» сам прикрутил кран (ага, и «Потоки» взорвал он же – А.Н.). перед европейцами замаячил призрак веерных отключений промышленности и массовых волнений замерзающего населения. Но этого не произошло. По пяти основным причинам:

1) #Россия не перекрыла поставки (такая вот бескомпромиссная «газовая война» – А.Н.).

2) Газовые хранилища удалось заполнить почти под завязку (скупая СПГ втридорога и провоцируя энергетический кризис в более бедных развивающихся странах – А.Н.).

3) Людям и бизнесу помогли субсидиями.

4) Погода в октябре и ноябре выдалась рекордно тёплой.

5) Европейцы научились или были вынуждены экономить газ.

Из этих причин только последняя – сокращение потребления газа – целиком во власти стран #ЕС, приходит к выводу Би-Би-Си. Ну и третья тоже. Страны Евросоюза выделили на борьбу с энергетическим кризисом 600 млрд евро, из которых почти половина пришлась на Германию – крупнейшую экономику ЕС и главного импортёра российского газа до войны. С учётом планов не входящей в ЕС Великобритании потратить почти 100 млрд евро на субсидии населению и бизнесу, «газовая война» Кремля уже обошлась Европе в 700 млрд евро, подсчитал исследовательский центр Bruegel. Но на вторую зиму такой щедрости взяться неоткуда: сейчас Европа быстрее, чем другие страны мира, погружается в экономический #кризис, едва успев оправиться от ковидного.

И это не все потери. В первые два месяца нынешнего отопительного сезона – в октябре и ноябре – потребление газа в ЕС сократилось на 24%, подсчитал исследовательский центр ICIS. Это удалось обеспечить «добровольно-принудительно». По статистике, до 40% спроса на газ в Европе приходится на людей: они топят газом, греют воду и готовят еду. Около 30% потребляет промышленность. Так вот, спрос в промышленности сокращается преимущественно принудительно, население же в основном экономит добровольно, поскольку субсидии для людей несравнимо выше, чем для заводов и бизнеса, а цены – ниже. Поэтому в первую очередь сокращаться пришлось энергозатратным производствам, на которые приходится чуть больше половины всего промышленного спроса на газ: металлургическим и цементным заводам, производителям стекла и керамики, удобрений и другой нефтехимии. Если ситуация не исправится, временный спад спроса рискует стать постоянным и подорвать промышленную базу Евросоюза. Часть компаний переедут в другие страны, например, в США, где #нефть и газ добываются в достатке, а значит, энергоснабжение дешевле, доступнее и надёжнее.

С людьми всё сложнее. Сейчас население поддерживают субсидиями и ограничением тарифов на газ. Из-за этого многие не видят надобности экономить. Цены на свет и тепло если и растут, то не сильно, и люди не чувствуют потребности сокращать потребление. Рыночный механизм разрушения спроса буксует. И такой подход чреват рисками. Если господдержка иссякнет, доверие к рынку будет подорвано, а санкции против России вводить станет сложнее. Об этом говорит, в частности, еврокомиссар вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс.

И всё происходящее – лишь начало. Тёплая осень сменилась холодной зимой. Северная Европа переживает необычайно студёный декабрь. Потребление газа в Германии, по данным местного регулятора, выросло за прошлую неделю на 14%. В результате #экономия по сравнению со средним значением за последние пять лет снизилась до 13% против 23% в ноябре и 26% в октябре. Что будет дальше – Бог весть.

А на повестке – проблема-2023. Главные факторы, позволившие Европе сравнительно безболезненно пережить начало отопительного сезона в этом году, могут вскоре сойти на нет:

1) Россия ещё поставляет газ в Европу, но может в любой момент полностью перекрыть кран. ЕС обещает к Новому году утвердить ценовой потолок цен на газ, а #Кремль уже пообещал отключить всех, кто под ним подпишется.

2) Газовые хранилища к следующему отопительному сезону будут заполнены не на 95%, как в этом году, а всего на 65%, допускают аналитики ICIS. (И, главное, газохранилища – это всего лишь инструмент сглаживания ценовых пиков на газ и страховка от аварий, а вовсе не способ прожить зиму без поставок: газа там – на месяц потребления).

3) Субсидии людям и бизнесу в нынешнем объёме исключены. Во-первых, они поддерживают спрос и не дают сократить потребление. Во-вторых, на них просто не хватит казенных средств. По оценкам Еврокомиссии, 70% господдержки – это ковровая бомбардировка деньгами всех подряд, а не самых нуждающихся. Для экономии средств власти непременно перейдут к субсидированию только самых бедных и уязвимых граждан. Фестиваль щедрости завершён.

И вот сухие цифры. Спрос на газ в ЕС и Британии за неделю к 6 декабря сократился лишь на 10% к пятилетнему среднему. В ноябре было 22%, в октябре – 24%, в сентябре – 12%. Об этом пишет глава газовых аналитиков ICIS Том Марзек-Мансер. «Добро пожаловать на первую проверку холодом», – иронически резюмирует он.

Что ж, ЕС в упорной и дорогостоящей борьбе за газовую независимость пока что успешно победил мнимого противника. Справится ли он с настоящим, когда «Генерал Мороз» возьмётся за дело?

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