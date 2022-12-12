Глюк’oZa о своих секретах красоты, семье и большом концерте

Наталья, бытует мнение, что в современном мире, где нужно бежать быстрее, быть сильнее и стрессоустойчивее, девушки растрачивают свою женственность…

Мне кажется, я ею никогда не обладала (Смеется). Все время была бандиткой с ободранными коленками. Я и сейчас могу идти как пацан, даже если я буду в юбке и на каблуках. Но рядом с мужчиной, конечно, преображаюсь. Становлюсь настоящей девушкой — слабой, нежной, ранимой и чувственной.

Как относитесь к макияжу, который может преобразить любую пацанку?

Краситься обожаю, у меня огромный шкаф косметики. Думаю, если бы я не стала певицей, пошла бы в визажисты.

Многие артисты держат несколько косметичек — на разные случаи жизни. У вас с этим как?

Все, что нужно мне на гастролях — в чемоданах. В одном у меня валик, которым я разминаю шею и спину, разные массажные шарики, шампуни, расчески — все, чтобы привести себя в порядок. Там же — халат и подушка. Я везде гастролирую только со своей подушкой. В другом — косметика и лекарства. Говорят, возраст женщины измеряется размером ее косметички. Если посмотреть на мою, то мне уже все сто стукнуло (Смеется). Еще есть отдельная сумка с едой, потому что у меня не всегда бывает возможность заехать в ресторан, а перекусывать фастфудом я не люблю.

Наталья Чистякова-Ионова и Эдгар ШабановИ это отражается на вашей фигуре — вместе со здоровым образом жизни, который вы транслируете в соцсетях…

На самом деле я злостный нарушитель. Я люблю выпить шампанского, веселые тусовки, дни рождения с тортиком, караоке до утра… В том, как ты выглядишь, важную роль играет позитивное отношение к себе. Если себя не подбадривать, не улыбаться и не уметь смеяться над собой, жить непросто. Ну и конечно, есть рутина, которую необходимо исполнять, если хочешь продлить молодость: спорт и сон.

Вы постоянно гастролируете. Как восстанавливаетесь поле длительных перелетов и переездов?

Отсыпаюсь, хожу в хаммам и на спорт, много гуляю. Все это помогает разгонять лимфу, которая в застое приводит к отекам и кругам под глазами. Когда еле ползу от усталости, могу поставить витаминную капельницу.

Какой был самый продолжительный ваш тур?

Однажды мы дали за месяц 33 концерта в разных городах. За это время я ни разу не была дома. Помню, когда приехала, расплакалась — такая сильная эмоциональная нагрузка была. Сейчас я, конечно, так не гастролирую. Могу уехать на два-три дня, но потом обязательно домой. Я все время думаю: как это в 16 лет я умудрялась по полтора месяца колесить. Наверное, просто не было такого места, куда тянуло возвращаться. А теперь муж, дочки…

Кстати, о дочерях. Они уже интересуются косметикой?

Младшая — настоящий бьютиголик. Я стараюсь сдерживать ее порывы, объясняю, что кожа еще молодая и должна отдыхать. Но перед глазами у нее пример матери, которая постоянно куда-то идет и всегда красится (Смеется). Старшая же — бунтарка, провокатор. Может даже не причесаться, а в другой день три часа будет делать мейк.

Что самое главное вы хотели бы в них вложить как родитель?

Моя задача — подготовить их к взрослой жизни, чтобы они могли пойти своей дорогой, чтобы не боялись ошибок, трудностей, ценили себя, знали преимущества и недостатки и ловко ими жонглировали. Дать образование, развить все творческие таланты, которые в них есть, и отпустить.

А как разглядеть в ребенке способности?

Самое главное — не препятствовать. Дети же очень увлекающиеся: сегодня они хотят гонять в футбол, завтра — заниматься танцами… И так до бесконечности. Многие родители на этом этапе поисков не выдерживают и останавливают ребенка, совершая большую ошибку. Нужно попробовать все, чтобы понять, к чему у тебя особый талант. Поэтому для меня важно, чтобы дети занимались всем, что им интересно. Помимо этого, конечно, должен быть спорт, творчество и языки.

Насколько помню, ваш муж активно увлекается спортом…

О да! Он может два часа играть в волейбол, а потом пойти на функциональную тренировку часа на полтора. Повторять такое никому не советую, все же нужно быть подготовленным человеком. Но спорт в жизни любого мужчины должен присутствовать обязательно.

А как относитесь к тому, что мужчины стали больше ухаживать за собой?

Положительно. Я все время подкидываю мужу какие-то масочки, кремики. Он ими пользуется, конечно, но втихаря.

Как выглядит идеальный день Наташи Ионовой?

Это когда я просыпаюсь сама, без будильника (Улыбается). Случается такое не часто, обычно я открываю глаза и сразу нужно куда-то бежать, куда-то я уже опаздываю… А мечтаю так: проснулась, потянулась, посмотрела телефончик — кто что написал, неспешно выпила свой кисель…

Кисель! Его рецепт я выпросила в одной оздоровительной клинике, с тех пор каждое утро начинаю именно с этого напитка. Он здорово обволакивает желудок и подготавливает его к любой пище. Для меня это особенно важно, потому что люблю кофе. После киселя я обычно пью воду и только потом завтракаю. В идеальном дне у меня обязательно будет массаж, а вечером посиделки с друзьями у камина. Я человек очень общительный, в компании отдыхаю и восстанавливаюсь.

Что у вас в ближайших планах?

Сейчас я готовлюсь к своему большому сольному концерту — хочется сделать что-то грандиозное. Чтобы 17 февраля мы все вместе собрались в «Крокусе» и кайфанули.