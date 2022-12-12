 

США арестовали подозреваемого в причастности к теракту над Локерби

12.12.2022, 20:35, Разное
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Власти США взяли под стражу ливийца Абу Агила Мохаммад Масуда. Его обвиняют в изготовлении бомбы, которая взорвалась на борту американского лайнера над Шотландией в 1988 году. Его дело будет рассматриваться в суде округа Колумбия, но дата слушаний пока не раскрывается, пишет CNN.


AP

В США взяли под стражу ливийца Абу Агила Мохаммад Масуда. Ему инкриминируют изготовление бомбы, которая взорвалась на борту авиарейса Pan Am над британским городом Локерби в декабре 1988 года, сообщает CNN.

По словам телеканала, Вашингтон официально обвинили мужчину, который находился в ливийской тюрьме за совершение других преступлений, в причастности к теракту ещё два года назад. Представители Минюста США сообщили телеканалу, что Масуд впервые предстанет перед судом в округе Колумбия, но не уточнили, когда именно начнётся процесс.  

Власти Британии заявили CNN, что уведомили родственников жертв теракта над Локерби об аресте подозреваемого. Они также пообещали, что совместно с американскими коллегами продолжат расследование, чтобы привлечь к ответственности всех виновников трагедии.  

Ранее за это преступление также судили Абдельбасета Али Махмеда Аль-Меграхи и Ламина Халифа Фимаха. Их обвиняли в том, что они заложили взрывчатку в переносной аудиоплеер, который находился в одном из чемоданов на борту рокового рейса.

Фимаха оправдали, а Меграхи приговорили к 27 годам лишения свободы. Но он был освобождён из тюрьмы после того, как у него диагностировали рак, от которого он скончался в 2012 году, обращает внимание телеканал.

Взрыв самолёта, следовавшего из Лондона в Нью-Йорк, остаётся самым смертоносным терактом в истории Соединённого Королевства. В результате погибли 270 человек, в том числе 11 человек, которые во время крушения лайнера находились на земле, напоминает CNN.


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