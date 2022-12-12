 

Очень среднее реагирование

12.12.2022, 20:35, Разное
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Ростов-на-Дону живет так, будто взрывы не гремят всего в сотне километров от него.

Репортаж из Ростова-на-Дону, в котором указом президента введен режим среднего реагирования.🔹 Чтоб дополнительно не накалять обстановку, по осени, незадолго до объявления частичной мобилизации, в центре города сняли Z-баннеры, а с автобусов — поотрывали наклейки «Za мир», да так, что на некоторых слово «мир» все же осталось. Теперь символику спецоперации приходится искать намеренно.
🔹 Н. рассказывает, что после отступления российских войск из Херсона в Ростове появилось много военных, которые ходили по городу с оружием. У них были обветренные лица, и по всему было видно, что они с передовой.

— Здесь у них своего рода место отдыха. Они гуляют, подходят на улице к девушкам, просят показать город. Кто-то жалуется на них, но для меня главный вопрос, имеют ли они все-таки право носить с собой оружие…
Помогающие беженцам волонтеры, которые просят не называть своих имен, борьба с объявлениями ЧВК «Вагнер» и культурная программа мегаполиса времен спецоперации — в материале Ивана Жилина, Катерины Рукавцовой и Светланы Видановой.

Источник: Новая газета


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