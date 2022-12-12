Личное: “Один из высших лиц в НАТО”

Попробуйте описать, как разница ОЗ очерчивает границы в отношениях.

А потом я в отдельном посте это опишу.

duchess_arman

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Спасибо за Ваш блог и все, что Вы делаете. Это меняет жизнь.

Моя ситуация, наверное, перекликается с темой экологичного расставания.

Со своим молодым человеком я 4 месяца. Я русская, он американец, живем в Европе, в разных городах, примерно 1.5-2 часа на поезде. Мне 38, ему 40, у меня 15-летняя дочь, он бездетен и бесплоден, да и говорит, что и не хочет детей, и никогда не хотел. Оба разведены. Я работаю в IT, получаю выше среднего по стране. Он – один из высших лиц в НАТО. Подробностей я не знаю, и не хочу, а большую часть ему и нельзя мне рассказывать, но я лично видела однажды, как за ним посреди ночи прислали вертолет, когда его присутствие срочно потребовалось на другом конце Европы. Уровень дохода у нас, конечно, несоизмерим.

Главная проблема в наших отношениях – его постоянные и внезапные отъезды. У него такая работа, что могут сорвать без предупреждения в любой момент, что-то планировать очень сложно, если не сказать – невозможно, а во время таких отъездов он еще и чаще всего не может выходить на связь, потому что находится на закрытой военной базе, где сигнал глушится.

В пятницу мы пили вино с подругой, и я, под хмельком, написала своему молодому человеку – слушай, а ты вообще со мной хочешь быть? Что я имела в виду – быть с ним сложно, и я бы хотела знать, что это имеет смысл, и это то, чего мы хотим оба.

(Автор объясняет, что она имела в виду, как будто это имеет значение. Вот привычка к лазам в голову основана на уверенности, что пояснениями можно изменить ход. Формулируйте так, чтобы не приходилось пояснять. В данном случае вопрос автора содержит и претензию к мужчине, и предложение расстаться, если ему это не очень нужно)

Он ответил на следующий день, довольно грубо – “когда мне задают такие вопросы, то может быть только один ответ – нет, не хочу. Так что спроси меня завтра. А сейчас я очень занят по работе, так что будь добра, не отвлекай меня”. Ну я и не писала больше, раз просит человек не отвлекать.

(Он ответил, что если у нее возникают вопросы, то есть сомнения и колебания, он готов расстаться. Ясно ответил, но автор сейчас сделает вид, что туманно)

Завтра, то есть в воскресенье позвонила пару раз, он не берет трубку. Я думаю – ну черт побери, ситуация подвешена, а я знаю, что в понедельник у него следующая командировка, потом он на Рождество едет к семье в Америку, черт знает, удастся ли до этого поговорить, а я себя с *овном за это время сожру. Хотелось бы какой-то ясности. Надо ехать.

(Автору хотелось бы “ясности”, то есть понимания, есть ли у нее шанс)

Написала – я приеду, хочу прояснить, что между нами происходит, а такие разговоры всегда лучше проводить лично. Когда была на вокзале в его городе, позвонила еще раз, взял трубку. Говорю – привет, я в твоем городе, можно зайти? Он – я не в городе, буду через два часа. Заходи и подожди меня (я знаю, где у него запасной ключ).

Приехала, сижу, жду, трясусь, смотрю Friends. Заказала еду, так как понимаю, что он после долгой дороги будет голодным. Через два часа приезжает, злой как черт, тоже с едой. Налил мне вино, себе виски. Сидим.

Я: Поговорим?

Он: Еще как

Я: Хочешь начать?

Он: Нет уж, это ты приперлась без предупреждения, как снег на голову, вломилась в дом фактически, давай начинай.

(В их паре он сверху, но и ОЗ его больше, поэтому его позиция нормальна. Однако, наша автор, хоть вроде бы и осознает свою готовность подстраиваться, все время пытается сама забраться наверх, дать понять ему, что он должен делать к ней шаги и вкладываться в отношения. Вот в начале диалога она нахально делает вид, будто они оба заинтересованы в диалоге, а не она ему навязала этот разговор. Он ее осаживает)

Я: Я прошу прощения. Это было безумие, согласна. Я пыталась тебя предупредить, как могла. Но я только человек, подумала, что если не поговорим сегодня, я не справлюсь.

Он: То есть то, что ты пыталась предупредить, это прямо все оправдывает теперь?

Я: Конечно, нет. Но объясняет.

Он: Я пока ехал, все обдумал. Я понял, что эти отношения приносят мне больше раздражения, чем радости. Я считаю, что это не работает, и я не могу быть с человеком, который не уважает мое личное пространство.

Я: Раз ты так говоришь.

Он: (еще раз объяснения, почему нам надо расстаться, не помню подроности).

Я: Я понимаю. Раз ты так считаешь, значит так.

Он: сейчас вот прямо бесишь. В смысле – раз я так считаю?

Я: Ты принял решение, я его уважаю, и не думаю, что могу изменить.

Он: ну ты попробуй. Я открыт к другим мнениям.

(Ее “раз ты так считаешь” было бы уместно, если бы он сам пришел к ней поговорить. Но пришла она и она добивалась разговора. Поэтому делать вид, что она принимает его желание расстаться согласно и без эмоций, ложь. Он и по телефону ей уже это сказал, однако она примчалась в безумии)

(долгий разговор, в ходе которого я методично объясняла, что не пытаюсь его контролировать, просто хочу знать, что мы хотим одного и того же от отношений).

Вижу, попускает его потихоньку. Начали подшучивать даже немного.

(Мужчина хорошо рефлексирует все, что чувствует и четко это формулирует. Он ей сказал, что ее нажим и ее стремление выступать из верхней позиции не пройдет, она должна принять его условия или отвалить. Она долго и путано ему что-то доказывает, объясняет, но где-то среди потока слов, вероятно, дает ему понять, что готова вести себя скромней)

Он: Должен отдать тебе должное, ты удивительно спокойна. Я гораздо более взвинчен.

Я: Я прошу прощения. Не хотела тебя нервировать.

А я и правда была совершенно спокойна и устойчива, как будто отключили эмоции. Я была готова, что он решит расстаться, и как-то заранее это приняла, что ж теперь. Не загонять же “человечество железной рукой к счастью” против его воли.

(Автор, как всякий паровоз, без ума от своей скромности и деликатности)

Вышли покурить. Я говорю – если ты решил расстаться, я понимаю и принимаю. Не беспокойся, с моей стороны не будет ни скандалов, ни истерик, ни слез. Ты же знаешь, я никогда не плачу (за эти 4 месяца действительно ни разу не было ссор, в которых я бы выходила из себя и вела себя гипермоционально. Да и вообще ссор не было).

(Только он немного смягчился, она опять за свои щипцы. Хочет, чтобы он ее переубеждал)

Вернулись в дом. Он – я все еще думаю, что это не сработает, но я хочу дать этим отношениям шанс. Ты мне черт побери действительно нравишься. Обняла его, поцеловала, говорю – спасибо, что даешь нам шанс. Остаток вечера провели обычно: я сделала ему массаж, поужинали, посмотрели что-то, пошли спать. Утром он уехал на работу, а я в свой город.

(Она добилась от него заверений в симпатии, подкрепила их положительно. Ну хотя бы так)

Но я не знаю, что делать вот с чем:

– Основные-то проблемы, из-за которых я стала задумываться, хочу ли я оставаться в этих отношениях, все остались. Мы даже не говорили о них вчера, не до того было. А снова инициировать разговоры какие-то и жевать жвачку по сотому разу я не хочу.

(Автор хочет считать, что основная проблема – работа мужчины. Однако она догадывается, что СЗ ее маленькая и ОЗ куда меньше, поэтому продолжение отношений возможно только на условиях ее подстройки снизу. СЗ ее не нулевая, динамика теоретически возможна, но автору нашему хотелось бы говорить с мужчиной сверху, а он в ответ всегда осаживает ее и раздражается на это)

– Я не очень понимаю, я в отношениях сейчас или нет? Вроде как да, но это все чувствуется очень зыбким, буквально на волоске. Между тем есть двое мужчин в моем городе, каждый из кторых ухаживает за мной больше года, оба предлагали отношения. Я тогда отказалась, но дружу с обоими, выхожу на какие-то концерты, на пиво/кофе, приглашаю к себе на настолки. Когда у меня начались отношения, я им рассказала. Они оба за меня переживают, вчера должна была встретиться с одним из них, но уехала вот в другой город, написала из поезда, что не смогу. Он писал весь день, срашивал, как там ситуация, не надо ли меня забрать. И вот если я не в отношениях, то я бы попробовала с одним из них. Тут я вижу, что они заинтересованы, и готовы уделять мне время и внимание, которых мне не хватает в этих отношениях. Но я не понимаю, свободна я или нет, и как себя вести.

(Автор, вы свободны. Держит вас только жадность и надежда на шанс с мужчиной большой ОЗ. На мой взгляд шанс был бы, будь ваши границы очень хороши, а они у вас скорее плохи, поэтому шанс близок к нулю)

Огромное Вам спасибо.