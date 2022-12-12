Золотой, вампирский и микродермабразия: семь видов процедур ухода за лицом – какой подходит вам

Кожа лица больше всего подвергается вредным воздействиям извне. Вот почему уход за ней должен быть особенно тщательным. Главное, вовремя удалять с лица грязь и омертвевшие клетки, защищать от воздействия солнечных лучей и увлажнять, чтобы кожа не теряла упругость. Вот 7 процедур по уходу, которые предлагают салоны красоты. Найдите самый подходящий для себя.

Базовый регулярный уход

Этот тип ухода за лицом обычно является первым в списке. Он применим к разным типам кожи, кроме проблемной, с пигментацией и акне. Метод предполагает использование методов удаления омертвевших клеток кожи, а также приемов массажа, применяемых для улучшения кровообращения. Его можно производить 1-2 раза в неделю, чтобы поддерживать кожу лица в тонусе.

Уход за проблемной кожей

Итак, для тех из вас, у кого кожа склонна к акне, базовый уход не подойдет. Нужен более деликатный подход. Однако это не значит, что вам не доступны никакие виды ухода за лицом. Все клиники и салоны красоты также предлагают процедуры для кожи, склонной к акне. В них избегают массажных техник и больше внимания уделяют удалению омертвевших клеток кожи и черных точек.

Микродермабразия лица

Этот тип ухода за лицом также является очень подходящим выбором для кожи с акне. Несмотря на то, что в нем используется небольшой игольчатый инструмент, эта процедура безболезненна и очень эффективна для проблемной кожи. Она может даже восстановить текстуру морщинистой кожи, сделав ее гладкой. Но следите за тем, чтобы мастер, делающий эту процедуру, был профессионалом с соответствующей лицензией.

Кислородные процедуры для лица

Как следует из названия, кислородный уход за лицом — это тип ухода, который основан на распылении жидкого кислорода. Он способен удалить грязь и обеспечить кислородом поры кожи, чтобы она была свободна от различных проблем и выглядела ярче. Обычно этот тип ухода за лицом проводится только в специальных косметологических клиниках.

Золотой уход

Впервые этот тип ухода за лицом представили японские косметологи. Эта техника с использованием 24-каратного золота имеет исключительные преимущества для преодоления различных проблем старения кожи и ее воссоздания. Кожа после процедуры становится свежей, эластичной и упругой. Тем не менее, такие золотые маски очень недешевы. Они доступны не всем.

«Вампирские» маски

Этот метод ухода был популяризирован Ким Кардашьян, хотя применялся до этого уже многие годы. Используя технику использования собственной крови, смешанной с несколькими другими ингредиентами, создается формула ухода, которая, как считается, создает здоровую, чистую и увлажненную кожу лица. Но с этим нужно быть осторожнее и допускать к работе только опытных профессионалов своего дела.

Отбеливающие процедуры

Хотите вернуть блеск тусклому тону кожи, сделать ее более яркой и сияющей? Попробуйте простой способ отбеливания лица. Этот тип ухода использует различные осветляющие ингредиенты и разрушает воздействие свободных радикалов, вызывающих тусклость кожи. Кроме того, отшелушивание также является главным в этом методе.