 

Ума Турман с дочерью и Сара Джессика Паркер с детьми на премьере мюзикла в Лос-Анджелесе

12.12.2022, 19:35, Разное
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В минувшие выходные в нью-йоркском театре “Шуберт” состоялась премьера бродвейского мюзикла по мотивам легендарной киноленты с Мэрилин Монро “В джазе только девушки” (“Some Like It Hot”). Событие не смогли пропустить актриса Ума Турман с 10-летней дочерью Луной от отношений с французским финансистом Арпадом Бюссоном, а также звезда “Секса в большом городе” Сара Джессика Паркер, которая вышла на ковровую дорожку со всей семьей — мужем-актером Мэттью Бродериком, 20-летним сыном Джеймсом и 13-летними дочерьми Табитой и Марион. Больше фото вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Отметим, что, в отличие от Умы, Сара Джессика частенько выходит в свет с детьми. Так, в сентябре этого года она с дочерьми посетила премьеру сиквела фильма “Фокус-покус”, где исполняет одну из ведущих ролей.

С отцом дочери Луны Ума Турман развелась в 2014-м, после чего еще два года судилась с Бюссном в вопросах опеки. Также у актрисы есть старшая дочь от брака с Итаном Хоуком — сейчас Майе Хоук 24 года, и она пошла по стопам знаменитых родителей: прославилась ролью в хите Netflix “Очень странные дела”, снялась для рекламы Calvin Klein, а также была заявлена в актерском составе грядущего фильма Уэса Андерсона “Город астероидов”.


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