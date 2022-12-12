5 королевских историй в книгах: реальные и вымышленные

Элизабет Фримантл “Гамбит королевы”



Блестящий роман о Генрихе VIII и его последней и шестой жене Екатерине Парр. Жизнь двора Тюдоров сопровождается интригами, романтикой и предательством, и находчивой и харизматичной Екатерине придется свыкнуться со своим новым статусом.

Овдовевшая во второй раз в возрасте тридцати одного года Екатерина Парр наконец-то взаимно влюбляется. Ее избранником становится Томас Сеймур, приближенный ко двору Тюдоров. Влюбленные вот-вот должны сыграть свадьбу, но у Генриха VIII, привыкшего добиваться всего, что только ни пожелает, на этот счет другие планы. Сеймур сослан на континент, а Екатерине не остается ничего другого, как принять предложение короля. Шестой королеве предстоит собрать вокруг себя круг преданных ей людей, сыграть значительную роль в дворцовых интригах и не забывать о своей истинной любви.

Дженнифер Робсон “Платье королевы”



Потрясающий роман о двух вышивальщицах, которым довелось поработать над одним из самых узнаваемых нарядов XX века – свадебным платьем королевы Елизаветы II. Подобно тонкому кружевному узору, Робсон сплела множество деталей в единое полотно. Получился прекрасный подарок для поклонников исторических романов и семейных саг, на страницах которого соединились история моды, семейная тайна и детектив.

В тяжелые послевоенные годы в Лондоне все мысли были только о том, как выжить в условиях голода и найти силы пережить трагедию. Но вдруг объявляют о помолвке принцессы Елизаветы и принца Филиппа, и известное ателье Нормана Хартнелла получает заказ на свадебное платье. Работу над ним доверяют двум самым талантливым вышивальщицам, а фрагмент вышивки спустя более чем полвека обнаруживает внучка одной из них. Какую загадку хранит в себе изысканный узор?

Шелли Паркер-Чан “Та, что стала солнцем”



Смелый и фантастический роман о приходе к власти Чжу Юаньчжана, крестьянского мятежника, изгнавшего монголов и объединившего Китай. Чжу удалось основать династию Мин и стать ее первым императором. Но этот долгий путь был полон секретов…

В 1345 году Китай находился во власти монголов. Восьмому сыну семьи Чжу пророчат великую судьбу, но нападение бандитов лишает его жизни. Единственная, кто остался живым из детей – его сестра, ради собственного спасения решившая использовать имя и личность брата. Она поступает в монастырь, становится послушником и закаляет свою волю и дух. Но святилище разрушают за поддержку восстания против монгольских завоевателей и ее единственный шанс спастись – заявить права на престол. Позволят ли Небеса дерзкой девушке стать императором и вернуть Китаю былое величие?

Александра Маринина “Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии”



Известная писательница детективов пробует себя в новом и неожиданном жанре – популярной истории. Но это не учебное пособие или энциклопедия, а увлекательные рассказы о знакомых исторических персонажах, на которых можно взглянуть с другой, более интересной стороны.

Как восходили на престол английские монархи и как его теряли? Какие необычные события в их жизни оставили отпечаток на мировой истории? Ответ на эти и другие вопросы подан в максимально комфортной форме – больше не будет путаницы в персоналиях и эпохах. Выстроенная Александрой Марининой хронология расскажет обо всех английских монархах от Вильгельма Завоевателя до Елизаветы II, повсеместно встречаемых в сериалах и романах.

Филиппа Грегори “Белая королева”



Действие первой книги из серии “Война кузенов” происходит в эпоху противостояния Алой и Белой розы, когда шла кровопролитная борьба за трон. Филиппа Грегори воплотила эту яркую семейную драму через жизнь женщин, приближенных к короне – и начала с Елизаветы Вудвилл, Белой королевы.

Потеряв своего мужа в бою, Елизавета с помощью своей красоты и непомерных амбиций тайно становится супругой молодого короля Эдуарда VI. Но до тех пор, пока есть другие претенденты на трон, соперничество между семьями никогда не прекратится. Жизнь королевы полна счастья и любви, но также конфликтов, шокирующего предательства и потерь. Она стала матерью для двенадцати детей, но с двумя из них связана величайшая тайна английской истории, поставившая в тупик историков – тайна принцев в Тауэре, судьба которых остается неизвестной и по сей день…