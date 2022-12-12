СМИ: В Косово назвали дату подачи заявки на вступление в ЕС

Непризнанное Косово намеревается подать заявление о вступлении в Европейский союз до конца 2022 года, пишут европейские и местные СМИ.

Заявку планируется подать 15 декабря, в ней говорится о вступлении в ЕС как «стратегической цели Косово», передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал RTK.

Вице-премьер Косово Бесник Бислими пребывает в Брюсселе, он готовит этот процесс, уточняет агентство EFE.

Ранее Белград сообщил о планах направить миссии НАТО KFOR запрос на размещение сербской полиции и армии в Косово. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о неприемлемости такого предложения. Руководитель сербского правительства Ана Брнабич отметила, что высказывание Бербок о запросе Сербии вернуть часть своих сил безопасности в Косово демонстрируют «ошеломляющий уровень абсурда».

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