 

СМИ: В Косово назвали дату подачи заявки на вступление в ЕС

12.12.2022, 19:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Непризнанное Косово намеревается подать заявление о вступлении в Европейский союз до конца 2022 года, пишут европейские и местные СМИ.

Заявку планируется подать 15 декабря, в ней говорится о вступлении в ЕС как «стратегической цели Косово», передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал RTK.

Вице-премьер Косово Бесник Бислими пребывает в Брюсселе, он готовит этот процесс, уточняет агентство EFE.

Ранее Белград сообщил о планах направить миссии НАТО KFOR запрос на размещение сербской полиции и армии в Косово. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок  заявила о неприемлемости такого предложения. Руководитель сербского правительства Ана Брнабич отметила, что высказывание Бербок о запросе Сербии вернуть часть своих сил безопасности в Косово демонстрируют «ошеломляющий уровень абсурда».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07.21 / Появляются там, где им попустительствуют – PragerU объяснил, откуда берутся бездомные в США

27.03.21 / Мельниченко заявил о намерении участвовать в осенних выборах главы Пензенской области

12.12.22 / Директор Запорожской АЭС Черничук опроверг утверждения украинских СМИ о размещении «Градов» на станции

28.09.20 / Nissan Murano подорожал в РФ на 51 тысячу рублей

03.08.21 / Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы

30.07.21 / ЦБ объявил об ужесточении правил для потребкредитов

13.08.22 / Португалия собралась сократить потребление воды

11.07.20 / Автоколонна снабжения военной базы США в Ираке подверглась атаке боевиков

15.10.20 / Названа новая опасность коронавируса

18.01.21 / Пациентов с COVID-19 в США начали лечить низкими дозами радиации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика