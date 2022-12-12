 

Путин поручил в 2023 году проиндексировать зарплаты бюджетников темпами не ниже средних

12.12.2022, 19:32, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину в начале следующего года добиться роста зарплат бюджетников такими же темпами, как в среднем по экономике.

«Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, предусмотрев в течение 2023 года дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной заработной платы», – сообщается на сайте Кремля. 

Кроме того, глава государства потребовал «обеспечить безусловное достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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