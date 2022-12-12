Успешна, но друзья отваливаются – Личное мнение

Я не знаю, кто такая и что поёт Люся Чеботина, но по её собственным представлениям, она пришла к успеху.

Нет, ну так тоже бывает — главное, сама уверена, что успешна.



Это — Люся. У неё были друзья. Фото: Соцсети

Так вот, успешная Люся считает, что от неё отвалились друзья, потому что не вынесли её успеха.

Процитирую, пожалуй:

«С друзьями я поняла такую вещь: для меня они проверяются не в горе, а в счастье. Очень многие мои друзья, которых я любила, с которыми я дружила искренне, всегда была супер рада за них, поддерживала, когда им было тяжело, мало кто из них поддержал меня на моем взлете».

Опять же, не знаю, куда взлетала Люся — наверное, к успеху. А друзья — вот ведь! — не поддержали её.

Она их любила. Она была всегда рада за них. Поддерживала, когда им было тяжело, а потом пришла к успеху — оглянулась вокруг, а народу мало осталось.

«Многие как-то сами собой отвалились, многие пришли».

Сами собой отвалились. Почему? Не прошли проверку в радости.

У меня, конечно, есть подозрение, почему друзья отвалились от Люси, но расстраивать её не хочу. Пусть об этом ей скажет кто-то другой.

А вас я спросить хочу: друзья отваливались, когда в вас случалось что-то хорошее в жизни? Или наоборот — старые всплывали?

—