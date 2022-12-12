Мнение: Юбилей

Через неделю у спецоперации очередной юбилей с красивой цифрой с двумя нулями — 300 дней. За эти триста дней она прошла две фазы своего развития: блицкриг, затяжной конфликт и вошла в третий, последний — войну на истощение.

Победа в блицкриге — это всегда искусство нападающего. Победа в затяжной войне — как правило, трезвость политиков, понявших, что нужно фиксировать результат. Победа в войне на истощение — это всегда чистая математика. Интегральная сумма соотношения ресурсов, организационных структур и технологий воюющих сторон. Результат войны на истощение можно заранее прогнозировать, глядя в таблицу экономических показателей. Другого критерия победы в ней нет.

В нашем конкретном случае прогноз тоже известен: Россия в личном качестве (при крайне сомнительной и весьма небезвозмездной помощи со стороны стран-изгоев вроде Ирана) противостоит коалиции ведущих мировых стран и блоков. Военных и экономических. Соотношение сторон примерно 1:15 по валовым показателям, а если брать интегральную составляющую, включающую дееспособность управленческих структур и ресурсную составляющую, то в самом лучшем случае показатель стран антироссийской коалиции может удержаться на двузначном числе. В реальности — перейти к трехзначному. Да, ресурсная составляющая за Россию тоже не в ее пользу, так как мало иметь ресурс, важно его извлечь и эффективно использовать. Если этого нет, то и ресурса как такового нет. Мобилизация очень хорошо показала, что и управление, и ресурсная составляющая за Россию критически низки.

В этом смысле математика уже дала ответ, остался только последний вопрос — когда.

Строго говоря, ответ на него известен: война на истощение длится до краха одной из базовых отраслей экономики. После этого всё начинает сыпаться, как арка, из которой вытащили хотя бы один камень. Поэтому Запад вполне осознанно выбрал российскую углеводородную отрасль, прекрасно понимая ее значение. Единственный нюанс заключается в том, что Запад всё ещё надеется на контролируемое обрушение, а потому не крушит российскую нефтянку и газовую отрасль кувалдой, а делает это постепенно, стараясь не слишком передавливать. Впрочем, если потребуется, то и брутальные ходы вполне возможны — подрыв Северных потоков показал, что технических препятствий для подобных действий нет.

Западу не нужна просто победа как таковая. С ней как раз уже вопросов нет. Запад смотрит дальше и выстраивает позиции для решения следующих задач. Главная из очевидных — ядерное разоружение России. Что в определенной степени выглядит крайне рациональным сюжетом, так как впервые за все время существования ядерного оружия оно находится в руках людей, чье психическое здоровье вызывает очень серьезные опасения. Ранее такой ситуации не было, а потому не требовалось и создания механизмов решения подобной проблемы. Поэтому изъятие ядерного оружия как одна из базовых задач этого конфликта становится принципиальной.

При этом нужно понимать, что риски применения будут расти по мере приближения завершения этого конфликта, так как он уже не может завершиться ничем иным, кроме капитуляции одной из сторон. У войны на истощение нет возможности завершиться мирным договором, он должен обязательно содержать в себе элементы капитуляции наиболее истощенной стороны. А будет ли капитуляция явной или завуалированной — это на самом деле почти несущественно.

Именно потому, что риски есть, и они будут только увеличиваться, и диктует необходимость контроля над обстановкой. Поражение должно состояться максимально буднично и почти незаметно — только в этом случае есть шанс избежать пепелища, которое теперь не нужно никому.

Всё это позволяет предполагать, что юбилейные даты спецоперации с двумя нулями на конце будут и после 300-дневного юбилея. Если не произойдет ничего экстраординарного вроде внезапной кончины главнокомандующего на боевом посту возле чемодана для сбора биоматериалов, то мы вполне «отпразднуем» и 400, и даже 500 дней. Характерный срок войн на истощение — примерно полтора-два года минимум. Есть примеры и более длительных конфликтов, но текущий формат противостояния вряд ли позволит слишком превысить этот срок.

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