«Арктическая погода» может стать испытанием для европейского энергоснабжения

В Европу пришла морозная погода и, согласно прогнозам, она будет стоят всю следующую неделю, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, низкие температуры станут испытанием для европейской системы энергоснабжения.



AP

Арктическая погода наконец пришла в Европу, пишет Bloomberg. И нынешние холода станут испытанием для европейского энергоснабжения.

Резкое похолодание, охватившее континент, продолжится и на следующей неделе — в Германии ожидаются минусовые температуры, а в некоторых частях Великобритании — снег.

«Хотя эти погодные условия помогут добавить праздничного настроения, однако они начнут оказывать давление на запасы энергоносителей, которые имеют решающее значение для возможностей Европа пережить зиму без отключений электроэнергии», — говорится в статье.

Тёплая осень ограничила использование газа и помогла заполнить хранилища, ослабив опасения по поводу возможного дефицита голубого топлива из-за прекращения поставок из России. Но сейчас начинаются проблемы. Растущий спрос на отопление и нехватка поставок с британских, немецких и скандинавских ветряных электростанций станут испытанием для электросетей.

И хотя правительство Германии, крупнейшей экономики Европы, ожидает, что на холодные месяцы энергоносителей им хватит, однако Федеральное сетевое агентство ФРГ в пятницу призвало домохозяйства и предприятия сократить отопление для экономии топлива.

Хотя в Средиземноморье будет теплее, однако в Северной Европе морозы продержатся всю следующую неделю.

Вызывает тревогу также и то, что непростые погодные условия сопровождаются обострением энергетического кризиса в Швеции, где из-за неполадок на крупнейшей в стране АЭС вырос реальный риск отключений. Это означает, что Стокгольму придётся полагаться на импорт электроэнергии из Норвегии, Германии и Польши, чтобы обеспечить достаточный объем энергоснабжения.

В Германии ещё в ноябре, когда температура была умеренной, граждан хвалили за экономию газа. Сейчас потребность в отоплении растёт, поскольку в таких городах, как Берлин и Гамбург, температура может опуститься до -7 °C и домохозяйства будут испытывать искушение выкрутить посильнее термостат, пишет Bloomberg.