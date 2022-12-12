 

«Украина — не Россия» — о чем говорят на главной исторической выставке?

12.12.2022, 19:14, Разное
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Выставка «Украина. На переломах эпох» проходила в московском Манеже с 4-го по 24-е ноября. Теперь ее можно посмотреть только в других городах России.

Марья Уросова посетила экспозицию и послушала экскурсию. «Но» заинтересовали тексты на выставке, поэтому мы обсудили их с реальными учителями истории Алексеем Кузнецовым и Леонидом Кацвой.

Источник: Новая газета


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