Мнение: Энергодефицитная Франция, уничтожение французской промышленности и как Европа страдает больше США

1. Мы живём в поистине удивительные времена, в которые становятся возможными небывалые и невообразимые вещи. Вот, например, Франция, 70% энергии в которой ещё недавно вырабатывали АЭС. Казалось бы, энергетический кризис и дефицит энергии в этой стране совершенно невозможны. Но нет, оказалось, что очень даже возможны. Французы рекордно быстро развалили свою мощную когда-то энергетику. Дзен-канал «Выключаем эмоции, включаем ум» пишет (ссылка):



Министерство энергетики Франции недавно предупредило, что в часы пик во Франции возможны масштабные веерные отключения света. Они затронут и промышленность, и население. Первые блэкауты могут начаться уже в ближайшие дни. А когда президенту Макрону задали вопрос по поводу возможных веерных отключений, это вывело его из себя.

Взбешенный глава государства назвал само обсуждение темы абсурдом, призвал не сеять панику и начать экономить электричество.

Ещё недавно Франция была страной-экспортёром электроэнергии, атомная генерация позволяла жить им без боязни безветренной (привет ветрякам), пасмурной (привет солнечным батареям) и морозной (привет и тем, и другим) погоды.

А теперь превратилась в страну-импортёра.

Франция имеет 56 действующих промышленных ядерных реакторов суммарной мощностью 61,4 ГВт.

Для сравнения:

В России на 11 действующих АЭС эксплуатируется 37 энергоблоков общей установленной мощностью ~30 ГВт.

Разумеется, в России помимо атомной энергетики есть и гидроэнергетика – 102 гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции (мощностью более 10 МВт) совокупной мощностью 51,7 ГВт и теплоэнергетика – 370 теплоэлектростанций, совокупной мощностью 164,612 ГВт, а поэтому и есть это отставание от Франции.

Но если у нашего Росатома с эксплуатацией и строительством новых энергоблоков всё в порядке, то вот во Франции наступает минута истины:

Половину атомной генерации французы потеряли, потому что не могут отремонтировать реакторы.

Если в январе 2022 года из 56 реакторов на ходу были 39, то в конце мая в рабочем состоянии были только 28 — ровно половина.

Из-за чего это произошло? А произошло это из-за недофинансирования этого сектора в прежние годы, они считали, что энергетика – это дело рыночное и неважное для суверенитета страны.

Во-первых, часть реакторов должна пройти плановую проверку и дозаправку. Делать это приходится одновременно из-за последствий: в 2020–2021 годах было не до подобных работ, так что сроки сдвинулись на 2022-й, который оказался самым неподходящим для этого годом.

Во-вторых, на нескольких десятках АЭС была обнаружена коррозия оборудования, из-за которой ремонт может существенно затянуться.

Стоимость только ремонтных работ на текущих реакторах составит около €18 млрд.

Все эти проблемы наложились на французов в крайне неблагоприятный период, когда произошёл отрыв Евросоюза от вымени трубопроводной системы “Газпрома” и значительный рост цен на СПГ.

Поэтому-то и стал возможен этот кризис во Франции, поэтому-то и вынуждено население экономить на электроэнергии.

Но экономить им придётся не только этой зимой. Правительство подсчитало, что обычным потребителям и бизнесу в течение двух лет придется жить, сократив энергопотребление на 10 процентов.

Все это – на фоне инфляции, которая достигла рекорда почти за 40 лет. В супермаркетах Франции начался ажиотажный спрос на свечи.

2. Французские оппозиционеры прямо говорят, что текущая энергетическая политика ведёт к развалу французской промышленности (ссылка):



Правительство Франции загоняет в более сложное положение свои промышленные предприятия, закупая сжиженный природный газ (СПГ) у США, отказавшись при этом от российского газа. С такой критикой выступил глава французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур в эфире телеканала BFM.

«Проблема в том, что мы собираемся уничтожить то, что осталось от нашей промышленности. Те немногие предприятия, которые остались, размышляют о том, чтобы переехать в другую страну, например в США, где энергия гораздо дешевле», — сказал он.

Земмур раскритиковал позицию властей, которые отказались покупать российский газ на фоне ситуации на Украине. Кроме того, он опроверг слова ведущего телепередачи о том, что Москва якобы сама прекратила поставки газа в Европу.

«Нет, это мы сами их бойкотируем. Мы сами сказали, что нам больше не надо, так что извините. И после этого было сказано, что нам больше продавать не будут», — сказал Земмур.

Политик объяснил, что СПГ является сланцевым газом, который экологи запретили добывать в Европе. Теперь Франция закупает этот же газ у Америки в четыре раза дороже, чем Штаты продают своим компаниям.

3. В Евросоюзе жалуются, что страдают от кризиса больше, чем США, это несправедливо (ссылка):

Украинский кризис сильнее отражается на Европейском союзе (ЕС), нежели на США. Влияние конфликта сравнил глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Влияние конфликта на США не такое, как на Европу. США являются экспортером энергоресурсов. ЕС страдает от высоких счетов, мы рискуем столкнуться с экономической рецессией», — объяснил Мишель. По его словам, европейские предприятия платят больше за энергию и сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны США.

Однако предпринимать в ЕС в связи с этим пока ничего не собираются, исправление отношений с Россией даже не стоит на повестке дня. Похоже, европейские страны обречены на незавидное положение вассалов США. Им придётся покорно наблюдать, как американцы наживаются на поставках в Европу энергии по завышенным ценам и переманивают к себе европейскую промышленность.