Криштиану Роналду объявил о переходе в сборную Марокко

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продолжит выступление на чемпионате мира по футболу за команду Марокко.

Португалец заявил о наличии у него марокканских корней, которые позволяют сменить спортивное гражданство.

Напомним, в минувшие выходные Криштиану Роналду посетил офис сборной Марокко и подписал контракт с командой сроком на 4 года. Футболист получил новую трудовую книжку и футболку под номером 13.

– Мой папа – марокканец, сын офицера местной полиции. Его семья бежала в Португалию от французской оккупации и скрывала свое настоящее происхождение. Всю жизнь мне врали, что Португалия может стать чемпионом мира, но теперь я прозрел и вижу – моё место в сборной Марокко! – сказал Роналду.

Роналду намерен исполнить свою мечту и стать чемпионом мира во что бы ни стало. По словам нападающего, у него также есть французские, хорватские и аргентинские корни.

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