Мнение: Дети и гендерная разница

Последнее письмо – одно из многих, где родители спрашивают, как рассказывать детям про любовь.

Хочу подробней остановиться на вопросе гендерной разницы.

Гендерная разница касается трех ресурсов:

1. Имидж

2. Секс (и романтика в любви как прелюдия секса)

3. Семья (в плане того, кто вынашивает и рожает ребенка)

Остальных ресурсов гендерная разница не касается!

И если вы до сих пор этого не понимаете, дело плохо.

Это значит, что у вас самих мусор в голове и вы замусорите голову ребенку.

Если вы думаете, что в ресурсах Экономика, Искусство, Учеба, Работа, Альтруизм и прочих есть существенная гендерная разница, это печально.

И очень жаль ваших дочерей, если они у вас есть или будут, потому что с такими взглядами вы неосознанно будете ориентировать их на роль паразитов. И не важно как вы сами будете это толковать. “Женщина – домохозяйка” или “Женщина – повелительница”, все это хлам, потому что предполагает, что интеллектуально женщины сделаны из другого теста.

Сыновей ваших тоже жаль, поскольку вы нагружаете их лишней ответственностью или внушаете им право на власть, хотя ни того, ни другого у мужчин нет.

Нормальная гендерная разница – это отражение половой, то есть биологической разницы, в тех сферах, где эта биологическая разница имеет значение.

Между мужчинами и женщинами есть простая разница: разные детородные функции, в связи с чем есть отличия физиологические: 1)в физическом облике, 2)в сексуальности, 3)в репродукции.

Исходя из этого уже понятно, что ребенку до подросткового периода тему гендерной разницы акцентировать вообще не стоит.

Только озабоченные сексом родители думают, что ребенку очень интересно и важно все это знать. Кто там с кем женится, зачем, для чего, каким образом и так далее. Ребенку интересней игрушки и мультики, у него нет никакого желания и никакого резона осознавать свою “гендерную роль”, потому что эту роль ему некуда приткнуть, нечего с ней делать. Разве что смешить подвыпивших гостей глубокомысленными рассуждениями о мужественности и женственности. Самому ребенку это все не только не нужно, но и вредно.

Когда некоторые родители побуждают пятилетнего пацана “быть мужчиной”, они рискуют сделать его невротиком и обострить то, что психоаналитики называют эдиповым комплексом. Суть такого невроза в том, что маленький мальчик бессознательно страшится соперничества с отцом. Он пока еще мал, он никакой не мужчина, и если навязанная ему идентичность (“мужчина”) расходится с реальностью (“ребенок”), это может порождать страх перед взрослыми мужчинами.

Конечно мальчик знает, что он мальчик, а не девочка, говорить это нужно, умалчивать – другая крайность, тоже вредная, но акцентировать на гендерном вопросе не надо, потому что объективной разницы до подросткового возраста почти нет, разве что в туалете.

Сейчас, когда трансфобия зачем-то превращена в знамя войны, “воинам света” хорошо бы узнать, что именно транссексуалы – самые озабоченные гендерной тематикой люди. Они только и думают о своей гендерной идентичности, страдают, в то время как цисгендеры, то есть обычные, идентичные гендеру люди, думают про свой пол мало и только в тех самых ресурсах, которые я перечислила выше. Во время сексуального общения думают или когда хотят сексапильно нарядиться на вечеринку. А в остальное время они просто люди и наплевать им на гендеры.

Между мужчинами и женщинами, тем более между мужьями и женами, должны быть уважительные, человечные, равные отношения, и именно на это надо делать акцент, говоря о любви и браке.

Внушая маленькой девочке, что она Женщина, что мужчины должны ухаживать за ней, родители сами того не понимая, развращают ее. Развращают в прямом смысле. Девочка пока не женщина, она маленькая, ей интересно играть в игрушки, мальчики для нее – просто друзья, а родители побуждают ее смотреть на мальчиков и даже на взрослых мужчин как на возможность что-то такое дополнительное получить от жизни, какие-то ухаживания, какие-то комплименты, бонусы, что-то еще, то ли заманчивое, то ли пугающее.

Если ребенка очень рано и массированно начать посвящать в вопросы, к которым его тело и его личность абсолютно не готовы, это может создать в его мозгу очаг возбуждения или очаг торможения, искажающий нормальную работу мозга.

Не исключено, что немалая часть транссексуалов получили в детстве травму, начав слишком рано думать про гендеры, переживать по этому поводу, осмыслять свой страх и сопротивление. Так транссексуалы-женщины часто описывают, что еще в раннем детстве не хотели быть женщинами, потому что “женщины должны всем готовить еду и всех ублажать”, а им хотелось быть личностями. А транссексуалки-мужчины описывают, что в детстве их отвращала мужская роль, вся эта воинственность, агрессивность, которую им “навязывало общество”. Все это похоже на описание травм от морального совращения, будто психика этих людей оказалась чувствительной к слишком раннему гендерному ориентированию, для которого еще не было зрелых структур в психике.

В норме ребенок вообще не должен задумываться о половом вопросе как таковом. Есть блондины, есть брюнеты, есть китайцы, есть русские, а есть мужчины и женщины, отличий много, все люди разные, но все равны, несмотря на разницу. Этого знания о гендерах долгое время вполне достаточно.

В подростковом возрасте интерес к гендерам у многих становится больше и это нормально, как и отсутствие интереса у некоторых, это тоже вариант нормы.

Гендерные особенности начинают проявляться в имидже. Девочкам-подросткам может хотеться выглядеть более хрупкими и изящными, более миловидными, а мальчикам, наоборот, брутальней. Но это не обязательно. Иногда девочкам нравится выглядеть не хрупкими, особенно, если они, например, занимаются спортом. Им может хотеться не подчеркивать женские формы, а скрывать. А мальчики-подростки, наоборот, любят иногда выглядеть няшными. В этом нет ничего плохого и опасного. Однако, разница М и Ж – характеристика конституции, а имидж, как мы помним, должен строиться в гармонии с конституцией. Вот почему девушка выглядит красивей для большинства людей, когда она подчеркивает свой женский гендер, а юноша выглядит красивей, когда подчеркивает свой. В то же время чрезмерный акцент на гендере в юном возрасте выглядит вульгарно и поэтому некрасиво. Разница пока небольшая и слишком подчеркивать ее – обгонять время. Это все равно, что ставить на первое место ту функцию, у которой пока нет смысла.

Другое дело – взрослые мужчины и женщины, тут можно подчеркивать разницу куда смелей. Но и здесь надо иметь в виду конституцию. Если человек выглядит как подросток, большой акцент на гендерную разницу ему не пойдет.

Единственный ресурс, где гендерная разница действительно имеет значение, это Секс. Именно поэтому акцентирование на гендерной разнице для маленьких детей является по сути сексуальным совращением. Так борцы с трансгендерностью могут получить обратный эффект.

Вот когда подросток начинает интересоваться сексом, а в норме это ближе к 18 годам, он имеет право узнать про гендерную разницу больше. Он имеет право узнать, что гендерная разница существует и те, кто отрицают эту разницу, часто имеют проблемы в любовных отношениях.

Но и переоценивать эту разницу нельзя!

Некоторые думают, что гендерная разница делает роли мужчин и женщин в отношениях противоположными. До сих пор еще приходится читать в комментариях, что “мужчины активны, а женщины пассивны”. Это звучит очень глупо.

Ж = 2М – формула для начала романтических отношений. Шаг женщины равен двум мужским. Не десяти мужским, а двум. Примерно в той же пропорции активность-пассивность в сексуальном смысле – один к двум. Пассивность и активность в отношениях должны чередоваться как чередуются ходы в настольных играх. Пассивность позволяет проявиться активности партнера, вот почему она необходима всем, и мужчинам, и женщинам.

Большинству подростков (до 18) формулу Ж = 2М знать вредно. Сначала они должны понять и принять правило баланса, правило взаимности, то есть правило симметричного обмена шагами. Если ваша дочь-подросток считает, что делать шаги для женщины унизительно, не рассказывайте ей ничего про гендерную разницу, расскажите лучше, что женщины и мужчины – люди, что стыдно считать, будто мальчики настолько сильно отличаются от девочек, что должны за ними бегать. Если ваш сын считает, что женщины слабые или слишком заносчивые, объясните ему, что девочки – такие же люди как он, и если он не будет относиться к ним с уважением, его ждут проблемы.

Фокусироваться на гендерной разнице можно лишь тому, кто уже усвоил, что главные принципы отношений: взаимность, порядочность, открытость. Только поняв это, потом, в качестве вишенки на торте, можно обращать внимание на то, какие есть специфические женские приемы и как опытные мужчины умеют волновать женщин, подчеркивая свою мужественность.

Если поставить гендерные приемчики выше базовых знаний об уважении, получится печальная картина

Например, может получиться векторная пара багов Кокетка-Доярка. Эта пара специфических щипцов, которыми корона пытается добыть себе корм, и корона равенства, и корона неравенства.

Баг Доярка есть у всех сексуально-озабоченных людей, обоего пола, зацикленных на выбивании из партнеров сексуального внимания. От Доярок всех воротит, их считают отталкивающими людьми. Баг Кокетка заставляет манипулировать близостью и вытаскивать щипцами из других вложения и ухаживания. От этих тоже шарахаются. Вот эти баги часто появляются у тех, кто слишком сильно зациклен на теме гендерной разницы, когда на самом деле в любви намного больше равенства, а разницы совсем немного.

И если мы говорим, например, о большой короне равенства на человеке, это не значит, что такое же поведение у человека другого пола было бы нормально. Немного лучше, но тоже не очень.

Приведите, друзья, примеры, чтобы это было очевидно, что корона равенства от перемены пола уменьшается, но все равно остается короной.