 

“Комбриг – мужественный человек”: Пригожин высказался о тяжелом положении ВСУ в Бахмуте

12.12.2022, 18:47, Разное
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“Не могу сказать, повлияют ли потери 93 ОМБ ВСУ на дальнейшее развитие ситуации. Безусловно, комбриг – мужественный человек. Наша задача – уничтожить как можно больше солдат противника и обескровить украинскую армию, но это не значит, что мы не относимся к бойцам с уважением”, — заявил предприниматель.

Ранее Пригожин отказался комментировать бои в Бахмуте, мотивировав это тем, что “счастье любит тишину”.


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