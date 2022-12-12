Мнение: Воронья Слободка горит

Сгорел сегодня очередной торговый центр. На меня наибольшее пока впечатление произвел пожар в ТЦ Химки, случившийся на днях, когда горел огромный магазин OBI; вот это было зрелище! 7000 кв. м территории – и выгорел весь, полностью, под ноль. Многие знакомые мне уже сказали, из тех, что живут неподалеку – они подумали, что это ОНО… в смысле, “прилёт”. Уж очень было похоже. Да еще и взрывы (взрывались, как сообщили, газовые баллоны).

Но пока говорят, что это “мирно”. Лично я думаю, что поджигают сами владельцы – с целью получить страховку. Большинство из нынешних ТЦ России – и даже в Москве – уже просто “не по размеру”: ключевые бренды ушли, торговать нечем, да и, что еще важнее, не с кем – население стремительно нищает, а впереди времена еще более трудные – то есть еще и экономит. А торговые центры жрут очень много энергии хотя бы на отопление – вот, видимо, с наступлением зимы они и начали гореть как свечки.

Но есть и другая версия – что всё дело в оглуплении:

“К теме пожаров торговых центров. На РБК-ТВ сейчас посмотрел сюжет на эту тему. И там специалист по системам безопасности (в т.ч. пожарным) главной причиной называет оглупление России. Плюс жадность владельцев ТЦ.

Говорит, что если раньше мигрантов привлекали только к стройке ТЦ и других объектов, то теперь их устраивают и в обслуживание недвижимости. А это люди с 3 классами образования. Строят плохо, обслуживают и управляют плохо. Резюмировал ситуацию он так: «Денег в стране полно, завались! Но нет квалифицированных кадров и мозгов в России больше нет». (Павел Пряников)

Ну это, видимо, тоже значимый фактор. Будем считать так: то, что не успевают поджечь владельцы – сгорает само.