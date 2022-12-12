Отвлечемся на себя: техника медитации “сканирование тела”

Как часто вы настраиваетесь на свои физические ощущения и ощущение себя внутри своего тела? В мире, наполненном отвлекающими факторами, может быть непросто чувствовать найти связь со своим физическим «я». Иногда длительный период отключения от соматического осознания приводит к хронической боли, болезни или усталости. Ваше тело как будто взывает к вам: «Обрати внимание!»

Есть хороший способ повысить соматическую осознанность и обрести более ясное ощущение своего физического «я» — это упражнение на внимательность, которое называется «сканирование тела».

Что такое «сканирование тела»

Целью упражнения является развитие бóльшего соматического осознания с открытым, любопытным и непредвзятым отношением к своему телу. Перед каждым действием делайте паузу, чтобы лучше понимать свое тело, не осуждая его, а с любопытством наблюдая за физическими ощущениями и самим опытом. Если захотите, вы можете сделать аудиозапись этих инструкций, чтобы облегчить медитацию осознанности с закрытыми глазами.

Подготовка

Найдите удобное положение, сидя или лежа, в котором ваше тело свободно и поддерживается землей, стулом или подушкой. Обратите внимание на свое дыхание, на то, как ощущается воздух при вдохе через ноздри и при выдохе через рот. Сделайте паузу, чтобы освободить место для всех ваших чувств, включая напряжение или дискомфорт.

Как правильно «сканировать тело»

Начните со своих ног, сосредоточив все внимание на физических ощущениях в ступнях, икрах, коленях и бедрах. Обратите внимание на ощущения в мышцах, когда вы позволяете своему осознанному фокусу мысленно двигаться вверх. Если во время сканирования тела вы заметите какие-либо области напряжения или сдерживания, сделайте паузу, чтобы осознанно сосредоточиться на этом напряжении. Позвольте ему рассеяться и отпустить.

Сделайте глубокий вдох, осознавая ощущения в животе, туловище и нижней части спины. Обратите внимание на позвоночник, когда вы постепенно позволяете своему фокусу непрерывно перемещаться вверх по телу, не забывая делать паузы в любых областях напряжения или удержания и позволяя им мягко расслабиться.

Сосредоточьтесь на ритме вашего дыхания, когда вы медленно вдыхаете и выдыхаете, позволяя любому физическому дискомфорту высвобождаться и представляя, что напряжение растворяется с каждым выдохом.

Позвольте своему фокусу двигаться дальше вверх, уделяя внимание кистям рук, предплечьям, локтям и плечам. Осознайте любую напряженность, дискомфорт или сдерживание. Используйте плавный поток дыхания, чтобы привлечь внимание к этим областям, и позвольте им освободиться при медленном и мягком выдохе.

Наконец, обратите внимание на шею, лицо и голову, на ощущения в челюсти, во рту и в глазах. Позвольте любым областям напряжения расслабиться, уделив внимание ощущению спада напряжения.