Вышел трейлер нового фильма “Всевидящее око” с Кристианом Бейлом в главной роли

Стриминговый гигант Netflix опубликовал трейлер новой криминальной драмы “Всевидящее око” с мастером перевоплощений Кристианом Бейлом и звездой “Хода королевы” Гарри Меллингом в главных ролях. Режиссером ленты выступил Скотт Купер, работавший над легендарными “Секретными материалами”. Также на днях первые кадры фильма представило издание Vanity Fair.

Действие картины развернется в 1830-х годах. По сюжету уставшему от жизни детективу Огастесу Лэндор в исполнении Бейла предстоит расследовать изощренное убийство в военной академии Вест-Пойнта. Дело оказывается настолько запутанным, что Лэндору приходится обратиться за помощью одного из кадетов, эксцентричному молодому человеку по имени Эдгар Аллан По (Меллинг).

Вместе с ними на экране появятся Люси Бойнтон, Джиллиан Андерсон, Тоби Джонс, Гарри Лоути и другие. “Всевидящее око” выйдет на Netflix 6 января 2023 года. В американских кинотеатрах фильм покажут уже в этом году, 23 декабря.